Very Mobile regala 2 mesi gratis a chi sceglie l'offerta da 150 GB in 5G

È risaputo che i gestori virtuali sono tra i più scelti dagli utenti in Italia ormai da diversi anni. Il loro merito è quello di offrire contenuti a valanga con prezzi molto bassi e tra le aziende più rappresentative sotto tale aspetto c’è certamente Very Mobile. Anche oggi infatti sono disponibili dei contenuti eccezionali all’interno della sua offerta regina, quella che è disponibile sul sito ufficiale in sconto.

Very Mobile: ecco la promo da 150 GB in 5G che è gratis 2 mesi

Very Mobile ha annunciato una nuova promozione per chi desidera cambiare operatore e ottenere un piano conveniente e ricco di vantaggi. La nuova offerta include 150 GB al mese con 5G gratuito, minuti e SMS illimitati, il tutto a 5,99 € al mese per sempre.

La promozione di Very Mobile è pensata per chi vuole navigare senza pensieri e con una connessione veloce. I dettagli dell’offerta:

150 GB al mese con connettività 5G inclusa ;

al mese con connettività ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti i gestori;

verso tutti i gestori; Prezzo fisso di 5,99 € al mese, senza aumenti futuri.

Due mesi in omaggio per chi attiva ora

Per chi sceglie di attivare questa promozione, Very Mobile offre un ulteriore vantaggio: 2 mesi di servizio gratuiti. Questa iniziativa rende l’offerta ancora più interessante per chi desidera cambiare gestore senza pensieri.

Chi può attivare l’offerta

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero provenendo da Iliad e da altri operatori virtuali. È possibile attivarla fino al 20 gennaio 2025, una scadenza che lascia il tempo per valutare la promozione e approfittarne.

Very Mobile è conosciuto per la trasparenza e la semplicità delle sue offerte. Nessun costo nascosto, nessun vincolo contrattuale e un’app intuitiva per gestire il proprio piano direttamente dal telefono.

Con 150 GB in 5G, chiamate e messaggi senza limiti e due mesi gratis, questa promozione rappresenta un’opzione molto interessante per chi cerca una tariffa completa a un prezzo contenuto.