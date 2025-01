La Porsche Macan potrebbe non restare un modello esclusivamente elettrico. Secondo indiscrezioni raccolte da Autocar, l’azienda tedesca starebbe infatti valutando il ritorno di una versione a combustione interna. Ciò nonostante l’annuncio iniziale di puntare su un SUV interamente elettrico. Il calo delle vendite nel 2024 e le incertezze economiche del mercato sembrano aver quindi spinto i dirigenti a riconsiderare l’idea.

Attualmente, la versione endotermica del SUV è stata ritirata dall’Unione Europea. In quanto non conforme alle nuove normative UE sulla cybersecurity. Ad ogni modo, è ancora disponibile in mercati extra UE, come il Regno Unito. Anche se potrebbe essere definitivamente pensionata entro la fine dell’anno. Questo scenario apre alla possibilità di un ripensamento strategico. Una sorta di ritorno del motore a benzina potrebbe permettere a Porsche di raggiungere una parte di clienti più ampia e diversificata.

Il ruolo chiave della Porsche Macan nel mercato cinese

Inizialmente, l’obiettivo dichiarato dell’azienda era far sì che l’80% delle vendite derivasse da veicoli elettrici entro il 2030. Di recente, però, questa ambizione è stata rivista. In quanto la Porsche ha ammesso di voler adattare le sue scelte in base alla domanda dei consumatori. Lutz Meschke, Chief Financial Officer, aveva già anticipato che l’azienda stava valutando l’introduzione di opzioni ibride o endotermiche per alcuni modelli. In particolare per quelli in origine progettati come elettrici.

Il mercato cinese rappresenta una delle principali sfide per Porsche. Essendo il più grande al mondo, molte case produttrici stanno diversificando l’offerta. Sono infatti previsti versioni ibride o a combustione interna. Tutto ciò in modo da soddisfare la domanda locale. La Macan, lanciata nel 2014, è stata una delle più vendute, con oltre 500.000 unità consegnate a livello mondiale.

Nonostante la buona accoglienza della versione elettrica la percentuale complessiva delle vendite preoccupa l’azienda. Soprattutto dopo il crollo del 49% registrato dalla Taycan nello stesso anno.

Questo scenario alimenta dubbi sulla sostenibilità di un’offerta esclusivamente elettrica. Ecco perché la domanda si sposta verso modelli più versatili. Ovvero in grado di soddisfare consumatori che non vogliono rinunciare ai motori tradizionali. Per Porsche, una nuova Macan endotermica potrebbe rappresentare una soluzione definitiva in un mercato che continua a evolversi.