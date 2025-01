Un evento eccezionale ha colpito l’Isola del Principe Edoardo, in Canada, lasciando gli abitanti di Charlottetown stupiti e i ricercatori entusiasti. Nel luglio 2024, un meteorite è caduto sul vialetto di una casa. Un evento straordinario già di per sé, ma reso unico dalla sua documentazione visiva e sonora. La videocamera di sorveglianza di Joe Velaidum e Laura Kelly ha catturato l’intera scena, inclusa l’eco dell’impatto.

La caduta di un meteorite: un prezioso frammento di universo

La coppia si trovava fuori casa per una passeggiata con i loro cani quando il meteorite ha attraversato il cielo, schiantandosi poco dopo sul loro vialetto. Al ritorno, hanno notato una piccola scia di detriti grigi, ma non hanno dato peso alla cosa. Solo in seguito, quando i genitori di Kelly hanno raccontato di aver sentito un forte boato, Velaidum ha deciso di controllare la videocamera. Ciò che ha scoperto ha dell’incredibile. Il video mostrava il meteorite colpire il suolo a pochi metri dalla casa, accompagnato da un forte rumore. Velaidum ha poi evidenziato la fortuna di trovarsi altrove in quel preciso momento.

La scoperta però non si è fermata alla registrazione. I frammenti recuperati sono stati inviati all’Università di Alberta per un’analisi approfondita. Il geologo Chris Herd ha confermato che si tratta di una “condrite ordinaria”. Ovvero una tipologia di meteorite formata nelle prime fasi del Sistema Solare. Pur essendo relativamente comuni, queste rocce spaziali rappresentano una miniera di informazioni sulla composizione primordiale dell’universo. Herd ha infatti definito l’evento di Charlottetown un caso unico. Poiché è il primo meteorite registrato con immagini e suoni nella regione.

Il piccolo cratere lasciato dal meteorite misurasse appena due centimetri. Eppure il suo impatto ha acceso l’interesse della comunità scientifica. Ogni giorno, tonnellate di materiale meteorico entrano nell’atmosfera terrestre, ma solo pochi frammenti raggiungono la superficie. Rendendo questo ritrovamento un’occasione rara per approfondire lo studio del nostro universo.