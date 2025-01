Dal 13 gennaio 2025 e fino al 29 dello stesso mese, HoMobile ha deciso di riproporre la sua offerta 5,99 100GB. Questa tariffa ha un costo mensile di 5,99€. Essa prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, SMS illimitati e 100GB di traffico dati in 4G. Il tutto con una velocità di download che può raggiungere i 60Mbps. Per coloro che desiderano accedere alla rete 5G, è possibile attivare due opzioni. Ovvero ho. Il Turbo, a 1,29€ al mese, oppure il programma ho.+. Il quale consente una velocità fino a 2Gbps in download per un costo di 1,99€ al mese.

L’offerta di HoMobile è ricaricabile ed è attivabile sia da chi vuole un nuovo numero che da chi desidera mantenere il proprio, grazie alla portabilità. Vi è però una novità importante riguarda il costo di attivazione. Il quale per i clienti provenienti da Fastweb, subisce un cambiamento rispetto alle soluzioni precedenti. In passato, il costo era scontato a 2,99€, ma a partire da questo gennaio, se si proviene da Fastweb, il prezzo di attivazione salirà a 29,90€. A meno che non si attivi il servizio di ricarica automatica. Questa modifica deriva dall’acquisizione di HoMobile da parte di Fastweb. L’ operatore che ha portato alla revisione delle condizioni commerciali.

HoMobile: dettagli su attivazione e condizioni per i nuovi clienti

La promo 5,99 100GB può essere attivata facilmente, sia online, sul sito ufficiale di HoMobile, che in uno dei punti vendita aderenti. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, inclusi coloro che provengono da altri operatori mobili, con la possibilità di portare il proprio numero. Le condizioni per il costo di attivazione variano però in base all’operatore di provenienza. Se si arriva da uno dei gestori virtuali come Iliad, CoopVoce o altri, il costo di attivazione è scontato a 2,99€. Ma se invece si proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Very Mobile o Fastweb, il prezzo sarà quello standard di 29,90€.

Anche i servizi inclusi nell’offerta sono molteplici. Oltre ai minuti e agli SMS illimitati, HoMobile consente la navigazione hotspot e la verifica del credito residuo tramite il numero 42121. Oltre che l’accesso ad alcuni servizi accessori come l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata. Se si supera la soglia dei GB mensili, la navigazione viene sospesa automaticamente senza costi aggiuntivi. Ma è possibile usufruire del servizio Riparti, che consente di anticipare il rinnovo per continuare a navigare.

La copertura in roaming nell’Unione Europea è un altro vantaggio, con la possibilità di utilizzare i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta. Mentre per il traffico dati è previsto un limite che dipende dall’offerta sottoscritta. HoMobile ha anche adattato la sua offerta in vista delle nuove condizioni di roaming UE per il 2025. Offrendo 7,60GB al mese per l’offerta 5,99 100GB.