WhatsApp si prepara a trasformare l’esperienza degli utenti con una nuova funzione rivoluzionaria. Quest’ultima infatti consentirà di aggiungere musica agli aggiornamenti di stato. Tale opzione, attualmente in fase di test nella versione beta, permette di integrare canzoni, artisti e tracce di tendenza nei contenuti condivisi. La musica potrà accompagnare sia foto che video, arricchendoli con un tocco emotivo e personale. L’obiettivo della piattaforma è quello di provare migliorare l’interazione e rendere gli stati più coinvolgenti. Seguendo l’esempio di Instagram che, da tempo, offre questa possibilità.

Un futuro più interattivo per WhatsApp

Coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp possono già sperimentare questa funzione grazie a un’opzione integrata nell’editor di disegno. Qui è possibile accedere al vasto catalogo musicale di Meta. Sul quale è possibile cercare e selezionare brani in base ai propri gusti. Una volta scelta la canzone, l’utente può decidere quale porzione della traccia utilizzare. Per le foto, la durata massima della musica è di 15 secondi. Mentre per i video dipende dalla lunghezza del file caricato. Quando lo stato viene visualizzato, il brano scelto appare accanto al contenuto condiviso, rendendo l’esperienza più dinamica e completa che mai.

Questa innovazione non è ancora disponibile per tutti. Al momento, la possibilità di aggiungere musica agli stati è limitata agli utenti che eseguono la versione 2.25.2.5 di WhatsApp beta per Android. Già scaricabile dal Google Play Store. La funzione però sarà distribuita gradualmente nelle prossime settimane, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto.

L’introduzione della musica negli aggiornamenti rappresenta così un passo importante nella strategia di Meta per rendere WhatsApp una piattaforma sempre più versatile e moderna.

Offrire strumenti creativi e coinvolgenti permette di migliorare l’esperienza d’uso complessiva dell’ app. Ma anche di competere con altre piattaforme di social media. Se il test beta avrà successo, questa funzione potrebbe diventare uno degli strumenti più apprezzati. Poiché ridefinisce fortemente il modo di condividere contenuti personali con gli altri.