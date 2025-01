Al giorno d’oggi, avere a disposizione una promozione che consenta di usufruire di minuti, SMS e giga di Internet e indispensabile per ognuno di noi, come se non bastasse adesso è anche possibile accedere alla connessione dati di quinta generazione, quest’ultima consente di godere di una velocità di rete davvero senza precedenti in termini di upload, download e velocità di latenza, ovviamente per farlo è necessario possedere uno smartphone 5G e ovviamente una promozione che offra tale connettività.

Se dunque avete bisogno di una promozione che vi permetta di accedere alla connettività 5G Oggi ve ne proponiamo una che arriva da uno degli operatori più famosi sul territorio italiano, parliamo di ho mobile, quest’ultimo ha infatti introdotto da poco questa nuova possibilità all’interno del proprio catalogo di offerte e mette dunque a disposizione una promozione davvero conveniente che include tutta la velocità del 5G insieme a caratteristiche competitive e un prezzo davvero ottimo, scopriamola insieme.

Tutto ciò che vi serve

La promozione in questione garantisce solo 9,99 € al mese 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS limitati per su tutti i numeri nazionali, l’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione e il requisito di accesso, la promozione è infatti dedicata principalmente a coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di una lista consultabile sul sito ufficiale della promozione, in tal caso infatti il costo di attivazione sarà di 2,99 € altrimenti salirà a 29,90 €, di conseguenza prima di procedere ad un eventuale attivazione assicuratevi di rispettare questo requisito e ovviamente di avere a disposizione uno smartphone 5G che vi permetta di sfruttare al massimo la promozione in questione.

Ovviamente il costo di attivazione include anche il costo della Sim e della sua spedizione, se interessati dunque non esitate e procedete prima che la promozione non sia più disponibile.