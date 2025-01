Redmi Note 14 è appena stato lanciato sul mercato nazionale, ma Amazon ha già pensato di proporre un forte sconto per tutti i consumatori, almeno per quanto ne concerne l’acquisto della variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Lo smartphone è facilmente trasportabile ovunque vogliate con dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 millimetri di spessore, ed un peso comunque di 190 grammi, questo perché il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, nonché densità di 395 ppi, riuscendo allo stesso tempo a mettere le mani su tecnologia OLED che viene impreziosita dalla presenza di un refresh rate fino a 120 Hz. Sotto il cofano è possibile trovare un processore MediaTek Dimensity di ultima generazione, con GPU IMG BXM-8, con possibilità di raggiungere fino a 2,5GHz.

Redmi Note 14: la promozione su Amazon è ottima

Una spesa sempre più ridotta sull’acquisto del Redmi Note 14, infatti in questi giorni dovete sapere che potrete spendere solamente 249 euro per il suo acquisto, partendo dal listino di 299 euro. A conti fatti potrebbe sembrare uno sconto di poco conto, ma dovete comunque ricordarvi che parliamo di un prodotto appena lanciato sul mercato, quindi generalmente difficilmente scontabile. Ordinatelo premendo qui.

All’interno della confezione non è presente l’alimentatore da collegare alla presa a muro, sono compresi il cavo USB-C per la ricarica ed il cosiddetto ring holder, che non è altro un portachiavi. Nulla toglie che questo dispositivo prometta ottimi scatti fotografici, con una comparto posteriore composto da due sensori: principale da 50 megapixel e ultragrandangolare da 2 megapixel, raggiungendo registrazione video in FullHD a 60fps, oltre a scatti con risoluzione di 8165 x 6124 pixel. Nella parte anteriore si trova comunque un sensore da 16 megapixel, di ottima qualità generale.