In questi primi giorni del 2025 sempre più utenti sono alla ricerca di mini PC di qualità, che gli permettano di raggiungere buone prestazioni generali, a prezzi complessivamente in linea con le aspettative. Tra i modelli che oggi è possibile acquistare in rete, troviamo senza dubbio un prodotto di casa AIOEXPC, un dispositivo che prima di tutto è caratterizzato dalla presenza del processore Intel Alder Lake N100, con configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Il design è caratteristico, ha infatti forma parallelepipeida su base quadrata, chassis realizzato interamente in metallo, con nella parte superiore una serie di LED capaci di realizzare interessanti giochi di luce (basandosi su 3 modalità di illuminazione RGB). In termini dimensionali, il prodotto raggiunge 8,8 x 8,8 x 4 centimetri, con un peso di 210 grammi, facilmente trasportabile ovunque vogliate, basta ad esempio portarlo in uno zaino o in un marsupio, senza rischiare che vi possa appesantire in modo eccessivo.

Mini PC: la promozione è devastante su Amazon

Un prezzo molto più basso del normale che avvicina indiscutibilmente sempre più utenti all’acquisto, proprio in questi giorni è possibile pensare di mettere le mani sul mini PC con un esborso finale di soli 170,99 euro, approfittando di un risparmio di circa 40 euro rispetto al valore consigliato di 209,99 euro. Ordinatelo collegandovi subito qui.

Il setup in termini di connettori fisici è sufficientemente fornito, troviamo tre porte USB 3.0 di tipo-A, 2 porte gigabit ethernet (appunto per ricevere connessione di rete fino a 1 gigabit), passando poi per due porte HDMI ed un jack da 3,5mm per il collegamento diretto di cuffie o microfono (duale, ovvero entrambi in una singola porta). Tutti questi sono disposti sul frame del dispositivo, dove si trova anche il pulsante di accensione.