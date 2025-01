WhatsApp sta per introdurre una novità davvero interessante: i chatbot basati sull’intelligenza artificiale (AI). Questi chatbot permetteranno di interagire con personaggi di libri, film, serie TV e anime, e in futuro ci sarà anche la possibilità di crearne di personalizzati tramite un nuovo strumento chiamato AI Studio. La piattaforma vuole rendere le conversazioni più divertenti e coinvolgenti, offrendo un’esperienza unica per gli utenti.

WhatsApp e i nuovi chatbot AI

Al momento, i chatbot AI sono già in fase di test su WhatsApp per Android, ma si prevede che presto saranno disponibili anche su iOS. Non c’è ancora una data ufficiale per il lancio, ma si ipotizza che inizialmente potrebbero essere disponibili solo in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, per poi essere estesi gradualmente a livello globale. WhatsApp sembra quindi voler fare le cose con calma, ma l’idea è quella di rendere l’introduzione dei chatbot il più accessibile e semplice possibile.

Questa novità non riguarda solo i chatbot, però: anche l’interfaccia dell’app subirà dei cambiamenti. In particolare, la sezione Community, dove ora si trovano tutte le community di cui facciamo parte, verrà rimossa. Al suo posto arriverà una nuova scheda completamente dedicata ai chatbot AI, che saranno organizzati per categoria. Questo permetterà agli utenti di trovare più facilmente il chatbot che fa al caso loro. Ma niente paura: le funzionalità relative alle community non spariranno, ma verranno semplicemente spostate nella scheda Chat, in una versione semplificata. L’obiettivo è quello di rendere l’app più intuitiva, senza sacrificare le opzioni che già piacciono agli utenti.

Con l’arrivo dei chatbot, WhatsApp si prepara a diventare ancora più interattiva, unendo la messaggistica alla creatività dei personaggi e all’intelligenza artificiale. Questo tipo di innovazione potrebbe davvero cambiare il modo in cui usiamo l’app, portando un po’ di fantasia nelle conversazioni quotidiane. Chissà, magari presto potremo scambiare due chiacchiere con il nostro eroe preferito o creare un chatbot che rispecchi perfettamente i nostri gusti. Insomma, si prospetta un’evoluzione interessante per WhatsApp e le sue funzionalità.