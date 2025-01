Gemini Live: Google potrebbe usare file e video YouTube nelle conversazioni

Il lavoro che sta andando avanti sulla piattaforma Gemini Live da parte di Google è encomiabile. L’azienda americana sta mettendo il suo assistente vocale in condizione di dominare nel mondo dell’intelligenza artificiale arricchendo pian piano l’esperienza per gli utenti. Ad oggi la nuova notizia riguarda la possibilità del supporto per il caricamento dei file nonché dell’interazione con i video di YouTube, in modo da generare delle conversazioni che siano ancora più utili al pubblico.

Cosa potrebbe fare la nuova funzione di Gemini Live

Attualmente, la funzione Gemini Live permette già di avere conversazioni vocali con l’IA, ma le capacità di analisi di documenti e video non sono ancora disponibili per tutti gli utenti. Secondo l’esperto di app AssembleDebug, la versione beta 16.1.38 dell’app Google contiene un’interfaccia nascosta che suggerisce l’introduzione di questa funzione.

L’obiettivo principale è quello di dare agli utenti la possibilità di caricare dei file direttamente all’interno dell’applicazione Gemini facendo partire dunque una conversazione vocale. Lo stesso varrebbe per la questione riguardante i video di YouTube. In quel caso tutto ciò che servirà a fare sarà solo condividere il link per ricevere un riassunto.

Come funzionerebbe l’integrazione con i file e YouTube

Caricamento di file: Gli utenti potrebbero caricare documenti direttamente in Gemini Advanced, l’abbonamento premium del servizio. Una volta caricato, l’assistente potrebbe generare riassunti o rispondere a domande basate sul contenuto del file;

Gli utenti potrebbero caricare documenti direttamente in Gemini Advanced, l’abbonamento premium del servizio. Una volta caricato, l’assistente potrebbe generare riassunti o rispondere a domande basate sul contenuto del file; Video YouTube: Condividendo un link a un video, l’IA potrebbe analizzarne il contenuto e fornire un riepilogo, evidenziare i punti chiave o persino rispondere a domande basate sulle informazioni del video;

Condividendo un link a un video, l’IA potrebbe analizzarne il contenuto e fornire un riepilogo, evidenziare i punti chiave o persino rispondere a domande basate sulle informazioni del video; Conversazioni vocali: L’aspetto più innovativo è l’interazione vocale. L’utente potrà chiedere spiegazioni e ricevere risposte parlate, rendendo l’esperienza più simile a una vera conversazione.

Disponibilità e prossimi aggiornamenti

Per ora, questa funzione non è ancora stata rilasciata pubblicamente e sembra essere ancora in fase di test interno. Non è chiaro quando Google deciderà di renderla disponibile per tutti gli utenti, ma è probabile che sarà riservata inizialmente agli abbonati di Gemini Advanced.