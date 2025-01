In un’epoca in cui la connessione a Internet e il servizio mobile sono essenziali per tutti, Fastweb ha creato una proposta davvero interessante. Quest’ ultima infatti combina numerosi servizi di qualità a un prezzo particolarmente vantaggioso. L’offerta, unisce fibra e mobile, ed è pensata per chi vuole avere una connessione veloce a casa e, allo stesso tempo, restare sempre connesso anche fuori. Il tutto con un solo abbonamento. Stiamo parlando del pacchetto Fastweb Casa Light. Il quale include Internet a casa al costo di soli 27,95€ al mese. A questa offerta potrà essere aggiunta anche FastwebMobile, con un costo di 7,95€ al mese. Ottenendo così una tariffa complessiva di 31,950€ mensili.

Tale combinazione permette di risparmiare rispetto al costo pieno delle due offerte separate. Il tutto con uno sconto che riduce il prezzo della fibra da 27,95 a 23,95€ al mese.

Fastweb: fibra ultraveloce e mobile 5G, un pacchetto che soddisfa tutte le esigenze

L’attivazione di questa offerta è semplice, e gli utenti possono procedere direttamente online, usufruendo della comodità di non dover recarsi fisicamente in un negozio. Ma non è tutto. Poiché Fastweb offre anche un servizio di supporto online, per risolvere eventuali dubbi o problematiche durante la sottoscrizione.

Fastweb Casa Light è un’opzione pensata per chi ha bisogno di una connessione stabile e veloce in casa. Con una velocità di download fino a 2.500Mbit/s, questa soluzione garantisce prestazioni elevate, grazie alla tecnologia Wi-Fi 6. La quale assicura una copertura eccellente in ogni angolo dell’abitazione. In più, il modem NeXXt One è compatibile con il Wi-FiBooster. Un dispositivo che potenzia il segnale Wi-Fi, perfetto per abitazioni di grandi dimensioni.

Dal punto di vista mobile, l’offerta Fastweb Mobile include 150GB in 5G, con minuti illimitati e 100 SMS al mese, il tutto a soli 7,95€. La spedizione della SIM o della eSIM è gratuita. Ma è previsto un contributo di 10€ per l’acquisto della scheda fisica o virtuale. Questo pacchetto mobile è ideale quindi per chi utilizza il telefono per navigare spesso e desidera restare connesso anche durante i viaggi o in altre situazioni quotidiane.

Insomma, Scegliendo questa combinazione di fibra e mobile, Fastweb offre non solo un prezzo vantaggioso ma anche la possibilità di godere di una qualità di servizio elevata. Tutto ciò grazie alla velocità di connessione e alla stabilità garantita.