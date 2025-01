L’intelligenza artificiale viene utilizzata sempre più frequentemente come soluzione che consente di ottimizzare alcuni servizi offerti. Non solo in ambito tech, ma anche a bordo delle vetture al fine di offrire un’esperienza di guida ottimizzata rispetto al passato. Siamo sicuri che i campi in cui questa soluzione viene impiegata sono solo questi? Certamente no! Attira l’attenzioni di tutti la creazione di Roni Bandini, Reggaeton Be Gone.

Una soluzione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottenere la quiete. Date iniziativa deriva dalla volontà del programmatore di dire basta alla musica ad alto volume presente in spiaggia. Il suo obiettivo è dunque stato quello di realizzare un dispositivo in grado di di bloccare gli altoparlanti Bluetooth che riproducono la musica. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito al nuovo dispositivo.

Reggaeton Be Gone: addio a fastidio musica

Utilizzare l’intelligenza artificiale per dire addio alla musica ad alto volume in spiaggia. Chi di noi almeno una volta non ha pensato di lasciare un luogo a causa del fastidiosissimo volume?

Il programmatore, musicista e scrittore argentino, noto con il nome di Roni Bandini, ha ben pensato di utilizzare l’AI per realizzare una soluzione che potrebbe interessare molti. Come anticipato in apertura, il progetto ha previsto la realizzazione di un dispositivo in grado di bloccare gli altoparlanti Bluetooth che riproducono il reggaeton.

Nello specifico, Reggaeton Be Gone è stato realizzato nel corso dello scorso anno mentre la seconda realizzazione è stata portata a termine il mese scorso. Due realizzazione che non hanno potuto fare a meno di attirare l’attenzione di tantissimi utenti.

Ma come funziona Reggaeton Be Gone? Il dispositivo si occupa di monitorare i suoni in stanza identificando il reggaeton grazie all’intelligenza artificiale. E’ proprio quest’ultima che inizierà ad inviare segnali all’altoparlante Bluetooth da cui proviene la musica in modo tale da disattivarlo o disturbare il suono.