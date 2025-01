Tutti noi almeno una volta abbiamo sentito recentemente parlare delle novità introdotte dal DM 226/2024 del ministro Matteo Salvini. Novità riguardanti la riforma del settore NCC, ovvero il servizio di noleggio con conducente. Non a caso, infatti, il mese di dicembre ha subito una revisione contestata dall’Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile.

La decisione di quest’ultima è stata in seguito quella di presentare un ricorso contro il provvedimento. Ricorso accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Secondo quanto diffuso, con un’ordinanza depositata in data 16 gennaio, il TAR ha confermato il no alla pausa di 20 minuti tra l’effettuazione di un servizio e l’altro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati recentemente diffuso in merito a tale questione.

Settore NCC: nuovo stop dal TAR

Novità importanti sono arrivate nei giorni scorsi in merito alla riforma del settore NCC. Un settore che ultimamente è stato al centro di alcune revisioni e, dunque, molto discusso in attesa di decisioni definitive. E’ arrivato proprio nelle scorse ore un aggiornamento importante in merito. Il TAR del Lazio ha infatti annunciato lo stop ad alcune novità. Novità che erano state introdotte dal DM 226/2024 del ministro Matteo Salvini riguardanti la riforma del settore NCC.

Ciò che emerge, dunque, è che da parte del TAR è stato nuovamente confermato il no per quanto riguarda la pausa di 20 minuti tra un servizio NCC e l’altro. Pausa che era stata determinata dal Decreto Ministeriale.

Tuttavia, lo stesso TAR non è d’accordo su quella che è la modalità di iscrizione al Foglio di servizio elettronico tramite app Fdse imposta dalle nuove normative. Dunque, ci sono alcuni aspetti che il TAR del Lazio ha considerato non adeguate alle proprie preferenze.

In poche parole, l’ordinanza numero 241/2025 della Terza sezione ha sospeso alcune parti del Decreto e stabilisce la data del 4 giugno 2025 per effettuare la trattazione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.