In Cina, i videogiochi sono una vera passione nazionale, ma il governo non la vede solo come una forma di intrattenimento: c’è sempre il timore che possano creare dipendenza, soprattutto tra i più giovani. Per questo, da qualche anno, il tempo che i minorenni possono trascorrere giocando è sottoposto a regole ferree. E ora, con le vacanze invernali alle porte, le restrizioni diventano ancora più severe.

Videogiochi e ragazzi: un connubio pericoloso

Dal 13 gennaio al 14 febbraio, le due grandi aziende di videogiochi cinesi, Tencent e NetEase, hanno imposto limiti rigidi: i minorenni potranno giocare online solo 15 o 16 ore in tutto il periodo delle vacanze. Insomma, niente più lunghe maratone notturne davanti allo schermo. È un’estensione delle regole introdotte nel 2021, che permettono ai ragazzi di giocare solo un’ora al giorno nei fine settimana e nei giorni festivi. Il messaggio del governo è chiaro: proteggere i giovani e prevenire l’abuso della tecnologia.

Eppure, mentre con una mano frena, con l’altra sembra voler dare una spinta all’industria videoludica. Nel 2024, infatti, sono stati approvati oltre 1.400 nuovi titoli, un record rispetto agli ultimi anni. La maggior parte di questi giochi è “made in China”, ma una fetta è composta anche da titoli internazionali, segno che il mercato cinese si sta aprendo al mondo.

Un simbolo di questa trasformazione è Black Myth: Wukong, un gioco che non solo sta facendo parlare di sé per la qualità tecnica, ma che porta la cultura cinese sulla scena globale. Qui c’è tutta l’intenzione di sfruttare i videogiochi non solo come puro intrattenimento, ma anche come un modo per promuovere e valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale del Paese.

In sostanza, la Cina sta cercando un delicato equilibrio. Da un lato impone regole rigide per proteggere i più giovani; dall’altro coltiva un’industria videoludica ambiziosa, pronta a competere nel panorama mondiale e a farsi ambasciatrice della propria cultura.