Quando si parla di videogiochi, ovviamente la prima cosa che viene in mente a chiunque sono i giochi stessi, questi ultimi oramai sono acquistabili in due formati distinti, e infatti è ancora possibile acquistare il classico disco da inserire nella propria console da salotto oppure acquistare una copia digitale per poi effettuare il download da Internet e installare il titolo nel proprio dispositivo, a quanto pare però molto presto di queste due ne resterà soltanto una, sembra infatti che il mercato dei videogiochi fisici, almeno nel Regno Unito, abbia subito un crollo del 35% nel 2024 generando solo 324,4 milioni di sterline di vendite, si tratta di un declino significativo che emerge dai dati forniti da Entertainment Retailer Association, il quale segna una crisi nel settore abbastanza evidente.

Molto presto sarà addio

Il mercato digitale, sebbene anche esso in calo, ha mostrato una maggiore resilienza, quest’ultima ha infatti generato 4,29 miliardi di sterline registrando una diminuzione di appena l’1% rispetto al 2023, gli acquisti digitali su pc sono scesi del 5% mentre quelli su consolle del 15%, tuttavia il mercato mobile ha visto un incremento del 2,6% e i servizi in abbonamento hanno rappresentato un aumento del 12% nei ricavi.

Per quanto riguarda invece la distribuzione dei ricavi, i titoli sportivi hanno totalizzato 2,9 milioni di copie vendute di cui l’80% in formato digitale, tale dato non è nient’altro che lo specchio di una preferenza ormai evidente da parte dei consumatori per gli acquisti online rispetto ai supporti fisici, Nonostante il calo generale comunque secondo gli esperti il 2025 sarà contrassegnato da un miglioramento, il quale sarà sicuramente legato all’arrivo degli attesissimi GTA 6 e Nintendo Switch 2, che faranno sicuramente da stimolo positivo ad un mercato tutto sommato stabile ma tendente alla regressione.

La strada sembra dunque segnata e la transizione verso il digitale sembra ormai irreversibile, la combinazione legata ai titoli digitale e ai servizi in abbonamento sta continuando a guadagnare terreno e i supporti fisici sono sicuramente ormai destinati ad abbandonarci.