Il mercato dei personal computer si prepara ad affrontare un 2025 denso di sfide e incertezze. Ciò nonostante la lieve ripresa registrata nel 2024. Il motivo riguarda gli anni di calo registrato per le vendite. Ora il settore ha mostrato segnali di ripresa, con una crescita dell’1,8%. Eppure, gli esperti annunciano che l’anno sarà ancora ricco di ostacoli per le aziende tecnologiche.

Le vendite dei computer sono ancora incerte?

Diversi fattori hanno contribuito alla modesta crescita del 2024. In primis, gli incentivi statali promossi dalla Cina. Quest’ultimi hanno stimolato la domanda di computer, favorendo gli acquisti da parte dei consumatori. Anche le promozioni natalizie in mercati chiave come Stati Uniti ed Europa hanno incentivato le vendite. Mentre il segmento enterprise ha visto un aumento degli investimenti in hardware, in previsione della fine del supporto per Windows 10. Tale scenario ha offerto un’opportunità di rinnovo tecnologico per molte aziende.

Lenovo si conferma leader di mercato. Ciò con una quota del 24,5%. Con una crescita annua del 4,8%. Seguono HP, con una quota del 19,9%, e Dell, stabile al terzo posto. Apple e Asus chiudono la top 5. Nonostante suddetti segnali positivi, il 2025 potrebbe rivelarsi complesso per il mercato dei computer.

Tra i principali fattori di rischio emergono le possibili nuove tariffe doganali. Accompagnate da incertezze politiche legate alla futura amministrazione statunitense. Tali elementi potrebbero incidere negativamente sui costi di produzione e distribuzione. Fattori che rallentando ulteriormente la crescita del settore.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda l’adozione dei computer con intelligenza artificiale integrata. I consumatori, infatti, mostrano ancora scetticismo sull’effettiva utilità di tali dispositivi. In tale scenario, le aziende dovranno affrontare con prontezza le sfide macroeconomiche e tecnologiche. Ciò cercando anche di innovarsi. Andando incontro alle preferenze di un settore in continuo mutamento. La capacità di adattamento e la strategia scelta da ciascun attore saranno determinanti. Solo trovando la giusta combinazione sarà possibile superare le attuali incertezze.