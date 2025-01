NIO ha presentato un nuovo modello chiamato Firefly che punta a diventare la vettura elettrica meno costosa di tutte. Infatti l’ idea è proprio quella di creare delle vetture elettriche più accessibili per aumentare la vendita delle auto elettriche. NIO punta a realizzare vetture che non rimarranno solamente in Cina, ma che potranno essere esportate anche nel continente europeo. Sarà una nuova serie di vetture che inizierà proprio con questo modello chiamato Firefly.

La vettura prevede alcuni sistemi che sono stati realizzati con la collaborazione di altre aziende. Grazie a questo fenomeno ci sono delle nuove vetture che potranno essere facilmente commercializzate poiché questi sistemi sono molto affidabili dato che provengono da aziende di rilievo. Ovviamente questa vettura sarà perlopiù una classica automobile per l’ utilizzo quotidiano utile in città e ideale come piccola utilitaria.

NIO, ecco alcune delle caratteristiche della Firefly

Per quanto riguarda le misure della nuova vettura, vediamo che misura 4.003 mm di lunghezza, 1.781 mm di larghezza e 1.557 mm di altezza. Per quanto riguarda il powertrain invece, il veicolo dispone di un motore elettrico da 105 kW (143 CV). Sarà dotata di pneumatici 215/50 R18 con cerchi da 18 pollici. Ci sarà una batteria a celle LFP che riesce a spingere la vettura ad un massimo di 150 Km/h. L’ auto presenta un raggio di sterzata di 4,7 metri e un sistema di parcheggio autonomo alimentato da un chip di Horizon Robotics. Al suo interno possiede una capacità di 1.250 litri se si abbattono i sedili posteriori e un piccolo frunk da 92 litri. Da punto di vista del comfort, la vettura possiede una sospensione indipendente a cinque bracci sviluppata con Multimatic. Probabilmente la Firefly avrà un’ autonomia di 330 Km e supporterà la tecnologia battery swap.

Per adesso la vettura è stata presentata ad un prezzo di 148.800 yuan che corrispondono a 19.850 euro. Vedremo se quest’ auto arriverà anche in Europa e quindi probabilmente in Italia.