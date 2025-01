Truffa: utenti fregati da questo messaggio che ha svuotato i conti correnti

Anche questa volta purtroppo il discorso riguarda una truffa che è stata diffusa in Italia da alcuni malviventi e direttamente sul web. L’inganno è racchiuso in un testo che in poco tempo è in grado di penetrare le difese degli utenti, senza neanche farsene accorgere. Il tentativo di phishing in questione riesce a fregare tutti, anche i più esperti e quelli che conoscono bene il web.

Truffa molto pericolosa: ecco cosa rischiano le persone con il messaggio in questione

Purtroppo sono sempre di più le persone che ci cascano. Messaggi di questo genere fanno il giro del web in poche ore e finiscono per entrare nelle vite delle persone. La truffa di oggi è scritta proprio qui in basso, per fornire alle potenziali vittime un modo per identificare il pericolo prima che arrivi. Ecco il testo completo:

“Buonasera, cara, stai facendo qualcosa in questa giornata noiosa?

Potrei divertirmi, soprattutto con una bella persona come te!

Ci vediamo in centro? Bere qualcosa e andarsene? E poi il tuo amore bollente?

Ti piace guardarmi nello stesso modo in cui mi piace guardarti?

Allora agisci in fretta! Posso aspettarti nel mio profilo – Olga_babie è il mio soprannome sul sito di incontri.

Registrati per trovare e in seguito apriremo una chat per una facile comunicazione.

Puoi anche vedere la sezione con le mie foto. Ti scrivo con una proposta per incontrarci e fare tante cose insieme, come uscire.

Cosa ne dici di una simile offerta da una bella ragazza.

Quando un amico ti ha mostrato una foto, mi sono immaginato in giro con te per le strade di notte.

Sei mai stato amato così tanto da una ragazza con una bel corpo come il mio?

Ti hanno fatto stare così bene in vita tua? E posso farcela, credimi!

Scrivimi, ti aspetto nel mio profilo: Selene_pixie_77

Con affetto, Selene. Sappi che ti aspetterò”.