Apple CarPlay 2: sarà come avere un iPhone o un Mac in auto

Apple sta lavorando per portare la nuova generazione di CarPlay nelle auto, anche se il lancio previsto per il 2024 è slittato senza una data ufficiale per l’uscita. Nonostante questo, nuove immagini trapelate offrono uno sguardo interessante sulle novità in arrivo. Il sistema sarà arricchito dai widget, un elemento che promette di avvicinare ulteriormente l’interfaccia dell’auto a quella di iPhone, iPad e Mac.

Widget: la grande novità di CarPlay 2

Le immagini condivise online da @aaronp613 mostrano come Apple stia puntando sull’integrazione visiva e funzionale tra i dispositivi. La nuova versione di CarPlay manterrà la barra laterale sinistra per il rapido accesso alle app, ma i widget rappresentano un importante passo avanti per migliorare l’esperienza utente. Tra i widget mostrati troviamo:

Orologio , per conoscere l’ora in città specifiche;

, per conoscere l’ora in città specifiche; Meteo , con aggiornamenti sulle condizioni climatiche;

, con aggiornamenti sulle condizioni climatiche; Calendario e promemoria , per avere sott’occhio appuntamenti ed eventi;

, per avere sott’occhio appuntamenti ed eventi; Widget combinato , che unisce navigazione e riproduzione musicale;

, che unisce navigazione e riproduzione musicale; Widget musicale, con la copertina dell’album e la barra di avanzamento della traccia.

Questi strumenti puntano a rendere le informazioni più accessibili, mantenendo alta la sicurezza durante la guida.

Un’interfaccia ispirata all’ecosistema Apple

CarPlay 2 adotta un design che ricorda da vicino quello di iOS, iPadOS e macOS, unificando l’esperienza utente su tutti i dispositivi. Una scelta di questo genere è stata fatta appositamente per garantire continuità tra i vari dispositivi, guadagnandone in intuitività, questo soprattutto per chi utilizza dispositivi Apple lungo tutta la giornata.

L’obiettivo è chiaro: fornire un sistema di infotainment immediato, sicuro e personalizzabile, riducendo le distrazioni grazie a un’interfaccia familiare.

Alcuni utenti si chiedono se non sarebbe più semplice migliorare l’attuale CarPlay invece di sviluppare una nuova generazione. In realtà Apple sembra voler andare oltre, puntando a una piattaforma che non solo migliori l’esperienza, ma che introduca funzionalità innovative per adattarsi alle nuove esigenze del settore automobilistico.