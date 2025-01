Truffa con un messaggio d'amore: attenzione, vi svuotano il conto

Una truffa sta andando avanti in queste ore e sta mettendo in difficoltà parecchie persone. Il messaggio phishing in questione è diventato virale in poco tempo e a quanto pare sembra che a scrivere sia una ragazza, anche se non è per nulla vero.

Fate molta attenzione ed evitate di dare credito ai link contenuti all’interno del testo in quanto l’obiettivo è rubare dati personali e soldi.

Questo è il messaggio truffa che sta preoccupando tantissimi utenti

“Cosa ne pensi dell’amore senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner d’amore permanente che mi soddisfi nell’intimità.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Lovepussy_Starr

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Starr“.

Testi di questo genere possono mettere in difficoltà le persone perché qualcuno potrebbe crederci. Soprattutto coloro che non hanno troppa abitudine a stare sul web e a ritrovarsi di fronte a problematiche di questo genere, sono inclini a cascarci infatti. Secondo quanto riportato, sono diverse le persone che hanno ricevuto questo messaggio nella loro posta elettronica, qualcuno nello spam. Che sta utilizzando dei siti di incontri, purtroppo è ancora più esposto alla truffa: è chiaro che usando piattaforme di questo genere, si potrebbe incappare in un messaggio phishing letale.

Il consiglio è ovviamente quello di non farsi prendere dal panico. Cliccando sui link presenti all’interno di questi testi o scaricando degli allegati, si potrebbe installare un virus sul proprio computer. Ciò significa che se leggete semplicemente l’e-mail in arrivo, non avete alcun problema. Chi clicca sui link e compila i form di iscrizione con la speranza di conoscere la fantomatica ragazza che scrive, finisce per regalare i suoi dati personali ai truffatori.