Acura ha deciso di rispolverare un nome leggendario, quello della RSX. Però, a differenza dell’iconica sportiva dei primi anni 2000, questa volta il marchio giapponese ha scelto di applicarlo a un SUV coupé completamente elettrico. La nuova RSX rappresenta infatti un cambiamento rilevante per il marchio. Poiché sarà il primo modello basato sulla piattaforma EV sviluppata direttamente da Honda. Al contrario dalla ZDX, che utilizzava un’architettura General Motors, la RSX inaugura una nuova generazione di veicoli elettrici progettati internamente.

Acura RSX: scelta strategica e polemiche

Il design della vettura prevede linee più sportive. Come si può intuire online dalla prima immagine diffusa. Presenta poi un tetto inclinato, una barra luminosa posteriore che attraversa tutta la larghezza e prese d’aria angolari. Acura ha precisato che la RSX non rappresenta una rinascita della vecchia coupé. Ma un’evoluzione del concept Performance EV, svelato durante la Monterey Car Week del 2024. La sua produzione avverrà nell’Honda EV Hub, in Ohio. Mentre le prime consegne sono previste per l’inizio del 2026.

Il ritorno del nome RSX ha suscitato emozioni contrastanti. Molti fan, dopo aver scoperto la registrazione del marchio, speravano in una sportiva degna del modello originale. La decisione di attribuirlo a un SUV elettrico ha invece scatenato non poche critiche. Gli appassionati lamentano che operazioni di marketing di questo tipo rischiano di tradire lo spirito originario del modello. Alcuni invece sottolineano che utilizzare nomi storici per nuovi veicoli, soprattutto SUV, possa alienare gli estimatori più fedeli.

Nonostante ciò, Acura si dice convinta che questa scelta sia la migliore per la nuova era del brand. Il mercato mondiale, sempre più orientato verso i SUV, giustificherebbe questa strategia. Il modello integrerà anche il nuovo sistema operativo ASIMO OS, annunciato al CES 2025. Le aspettative a riguardo sono davvero molto alte. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori dettagli su specifiche tecniche e prestazioni.