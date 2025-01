TIM vs Vodafone, offerte 2025: si arriva a 300 GB e si parte da 6 euro

Quando non si sa che gestore scegliere, tornano sempre di moda i due grandi provider del mercato mobile italiano che sono Vodafone e TIM. Entrambe le aziende hanno dimostrato di avere tanta stoffa anche in un periodo in cui i virtuali dominano. Proprio contro queste realtà e contro Iliad, Vodafone e TIM hanno avanzato delle nuove offerte straordinarie.

Queste sono appositamente pensate per chi cerca pacchetti con tanti giga, minuti illimitati e prezzi competitivi. Le promozioni Vodafone Silver 100 e Silver 150 e TIM Power Special, Iron e Supreme Easy si distinguono per servizi completi e costi chiari. Ecco un confronto dettagliato, senza decretare un vincitore, in quanto entrambe le proposte risultano molto vantaggiose.

Le offerte Vodafone Silver

Vodafone ha introdotto due promozioni pensate per chi desidera ampi pacchetti dati con prezzi stabili:

Silver 100 : 100 GB in 4G , minuti illimitati, 200 SMS a 7,99 € al mese con il primo mese a 5 € ;

: 100 GB in , minuti illimitati, 200 SMS a con il primo mese a ; Silver 150: 150 GB in 4G, minuti illimitati, 200 SMS a 9,99 € al mese con il primo mese a 5 €.

Vantaggi aggiuntivi

Possibilità di ottenere 50 GB extra gratuiti attivando il servizio SmartPay , che consente di ricaricare dal conto corrente.

Le offerte TIM Power

TIM ha lanciato tre offerte diversificate, con giga in 4G e 5G:

Power Special : 300 GB in 5G , minuti illimitati, 200 SMS a 9,99 € al mese con primo mese gratuito ;

: 300 GB in , minuti illimitati, 200 SMS a con ; Power Iron : 150 GB in 4G , minuti illimitati, 200 SMS a 6,99 € al mese con primo mese gratuito ;

: 150 GB in , minuti illimitati, 200 SMS a con ; Power Supreme Easy: 200 GB in 4G, minuti illimitati, 200 SMS a 7,99 € al mese con primo mese gratuito.

Vantaggi aggiuntivi

Primo mese gratuito incluso in tutte le offerte;

incluso in tutte le offerte; Rete 5G disponibile con la Power Special.

Cosa hanno in comune le promo di Vodafone e TIM

Minuti e SMS illimitati su tutte le offerte;

su tutte le offerte; Tariffe chiare e bloccate , senza costi nascosti;

, senza costi nascosti; Disponibilità riservata a chi proviene da Iliad e operatori virtuali ;

a chi proviene da ; Prezzi competitivi per il pacchetto di servizi offerti.

Entrambi gli operatori hanno proposto soluzioni valide e complete, offrendo ampia scelta tra giga e velocità di connessione. La decisione dipenderà dalle specifiche esigenze di ciascun utente: quantità di giga, accesso al 5G e preferenze personali.