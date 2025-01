Vodafone e TIM: le migliori offerte del 2025 fino a 300 GB in 5G

Nel panorama delle offerte mobili, TIM e Vodafone propongono diverse soluzioni convenienti per chi arriva da Iliad e operatori virtuali, con promozioni ricche di Giga e vantaggi economici. Di seguito un confronto tra le proposte attualmente disponibili, tutte con minuti, SMS e tanti giga dalla loro parte.

Intanto consigliamo di dare un’occhiata, ma ovviamente non è per tutti. Chi proviene dai gestori indicati in alto, potrà scegliere TIM o Vodafone, in caso contrario, bisognerà attendere.

Le offerte TIM: Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy

TIM presenta tre tariffe promozionali dedicate ai nuovi clienti che effettuano la portabilità:

Power Special : 300 GB in 5G , minuti illimitati , 200 SMS , al costo di 9,99€ al mese ;

: 300 GB in , , , al costo di ; Power Iron : 150 GB in 4G , minuti illimitati , 200 SMS , al prezzo di 6,99€ al mese ;

: 150 GB in , , , al prezzo di ; Power Supreme Easy: 200 GB in 4G, minuti illimitati, 200 SMS, a 7,99€ al mese.

Vantaggi comuni: tutte queste offerte garantiscono il primo mese gratuito e sono disponibili solo per chi proviene da Iliad e gestori virtuali. La Power Special si distingue per la connessione in 5G, mentre le altre due restano in 4G.

Le offerte Vodafone: Silver 100 e Silver 150, tutto al prezzo minimo

Vodafone risponde con due tariffe dedicate alla stessa tipologia di clienti:

Silver 100 : 100 GB in 4G , minuti illimitati , 200 SMS , a 7,99€ al mese ;

: 100 GB in , , , a ; Silver 150: 150 GB in 4G, minuti illimitati, 200 SMS, a 9,99€ al mese.

Vantaggi comuni: entrambe prevedono un costo di 5€ per il primo mese. Inoltre, attivando il servizio SmartPay, che permette la ricarica automatica tramite conto corrente, si possono ottenere 50 GB extra senza costi aggiuntivi.

Di soluzioni interessanti dunque ce ne sono davvero molte in giro, ma queste probabilmente le battono tutte anche per la grande qualità di cui si caratterizzano. Entrambe le compagnie limitano queste promozioni ai clienti che provengono da Iliad e operatori virtuali, o per chiunque voglia pagare un po’ di più dei prezzi indicati.