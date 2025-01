OPPO: è la star del Barcellona, Lamine Yamal il nuovo brand ambassador

Il mondo del calcio e quello della tecnologia entrano ancora una volta in simbiosi: OPPO ha infatti scelto come ambasciatore globale del marchio, la star del Barcellona, Lamine Yamal. Il 17enne dunque diventa il nuovo volto del famoso brand orientale, rappresentando al meglio, secondo quanto espresso dall’azienda, lo slogan di OPPO che recita “Make Your Moment“.

Un ambasciatore simbolo di autenticità e passione

Lamine Yamal non è solo una promessa del calcio internazionale, ma un’icona di determinazione e umiltà. Sin dal suo debutto nel 2023, ha conquistato i tifosi con prestazioni straordinarie e una personalità matura e ispiratrice. Billy Zhang, presidente del marketing e delle vendite estere di OPPO, ha dichiarato:

“Lamine non è solo un calciatore di talento, ma anche un giovane che ispira con la sua incredibile passione per il gioco. È l’incarnazione perfetta dello spirito di ‘Make Your Moment’.”

Nonostante la fama e le pressioni, Yamal resta concentrato sul presente, bilanciando studi e carriera sportiva. Questo approccio rispecchia la filosofia di OPPO: vivere il momento, trasformare le passioni in azioni e creare un futuro straordinario.

Tecnologia e sport: una sinergia vincente

OPPO continua a rafforzare il legame tra tecnologia e sport, unendo il mondo del calcio e l’innovazione tecnologica. Dal 2015, l’azienda è partner ufficiale della UEFA Champions League, offrendo ai fan esperienze uniche attraverso tecnologie avanzate di AI e imaging.

La partnership con Yamal segna un nuovo capitolo, grazie anche all’OPPO Find X8 Pro, personalizzato con il nome e il numero di maglia del calciatore. Questo smartphone, dotato di funzionalità all’avanguardia, rappresenta il perfetto connubio tra innovazione e performance.

L’impegno di OPPO con i giovani

Con il gesto distintivo della mano “304” per celebrare le sue radici a Rocafonda, Yamal incarna l’orgoglio e l’appartenenza, valori che OPPO vuole condividere con i giovani di tutto il mondo. In qualità di ambasciatore, Yamal sarà coinvolto in iniziative calcistiche e filantropiche, volte a sostenere lo sviluppo del calcio e ispirare nuove generazioni a creare momenti significativi.

Una crescita globale

L’annuncio di Yamal come brand ambassador arriva in un momento cruciale per OPPO, che continua a espandersi a livello globale. Con oltre 70 Paesi raggiunti e il 4° posto nelle spedizioni di smartphone a livello mondiale, l’azienda consolida il suo ruolo di leader tecnologico, conquistando il pubblico grazie a prodotti come la serie Find X8, nota per le sue eccezionali capacità fotografiche e di gioco.

Lamine Yamal non è solo un calciatore di talento, ma un simbolo di passione e autenticità che si sposa perfettamente con la missione di OPPO: aiutare i giovani a cogliere ogni attimo e brillare nel loro percorso.