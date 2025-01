OPPO si prepara a una nuova era con un’importante evoluzione nella sua strategia di lancio. I nuovi modelli della serie Find saranno svelati in due momenti diversi ogni anno, in primavera e in autunno. La notizia, confermata da Zhou Yibao, Product Manager della serie Find, tramite un post su Weibo, sottolinea la volontà del brand di mantenere alta l’attenzione dei consumatori. Ma soprattutto di provare a rispondere con rapidità alle sfide di un mercato sempre più competitivo.

OPPO: un calendario semestrale per consolidare il settore premium

L’appuntamento primaverile del 2025 segnerà probabilmente il debutto di modelli innovativi. Come l’ OPPO FindN5, il FindX8 Ultra, il FindX8Mini e il FindX8S. Il Find N5, in particolare, potrebbe emergere come il pieghevole di punta del primo semestre. Ciò grazie al chipset Snapdragon 8 Elite, un design ultra leggero e sottile, e una tripla fotocamera da 50MP. In più, offrirà funzionalità come la ricarica wireless magnetica e la comunicazione satellitare. Arrivando a posizionarsi tra i dispositivi più avanzati del mercato.

Il Find X8 Ultra sarà un altro punto di forza della serie primaverile. Esso sarà caratterizzato da un display BOE da 6,82” con risoluzione 2K e bordi curvi. Il comparto fotografico di altissimo livello, con un sensore principale da 1 pollice e doppie lenti periscopiche, ne farà un prodotto ideale per gli amanti della fotografia. Gli altri modelli, FindX8 Mini e FindX8S, offriranno soluzioni compatte e performanti. In particolare grazie al nuovo chipset Dimensity 9400+ di MediaTek.

La seconda metà dell’anno sarà invece dedicata ai Find X, con modelli come il FindX9 e il FindX9 Pro. Insomma, questo nuovo approccio permetterà a OPPO di rafforzare la propria presenza sia nel settore premium che in quello emergente dei pieghevoli. L’alternanza stagionale garantirà così una costante evoluzione tecnologica. Ma consentirà anche al marchio di affrontare i concorrenti più agguerriti con dispositivi sempre aggiornati. Con questa strategia, OPPO punta quindi a posizionarsi come leader nell’innovazione e a consolidare la sua posizione nel mondo.