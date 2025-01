Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R: potenza in edizione limitata

La nuova Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R è finalmente realtà. Presentata al Tokyo Auto Salon, questa versione potenziata della leggendaria roadster giapponese è pensata per i puristi delle auto sportive. Con un aumento di potenza e miglioramenti estetici, la 12R promette emozioni forti. La Spirit Racing Roadster 12R è equipaggiata con un motore 2.0 litri aspirato che arriva a 197 CV, un incremento rispetto ai 181 CV della versione standard. Il risultato? Più potenza e reattività, ma con il vantaggio della leggerezza che ha sempre caratterizzato la MX-5.

Un piccolo aumento, ma che cambia il comportamento su strada. In fondo basta solo una piccola spinta in più per rendere questa roadster Mazda ancora più divertente. Pura adrenalina su strada. Il motore è affiancato da una serie di miglioramenti tecnici pensati per ottimizzare le prestazioni. Le sospensioni Bilstein regolabili permettono di personalizzare la guida. Si aggiungono poi i freni Brembo e l’impianto di scarico Fujitsubo che elevano ulteriormente l’esperienza di guida. La Mazda MX-5 non è mai stata così pronta ad affrontare la pista.

Design e dettagli esclusivi della ricercata Mazda

Oltre alle migliorie tecniche, la 12R sfoggia anche una linea più aggressiva. Il kit aerodinamico dedicato e il colore Aero Gray ne accentuano l’aspetto sportivo, mentre i cerchi forgiati Rays e le pneumatici Yokohama Advan aggiungono un tocco di eleganza. In questo modello, ogni dettaglio è studiato per esprimere potenza e esclusività. L’interno è pensato per chi cerca una vera esperienza da corsa, con sedili Recaro e cinture a 4 punti Sabelt. La produzione della Mazda Spirit Racing Roadster 12R sarà limitata a soli 200 esemplari. Questi avranno un prezzo di circa 44.300 dollari. Un’auto rara, destinata a pochi fortunati. Il resto dei comuni mortali dovrà accontentarsi della versione “standard”, senza l’aumento di potenza e i sedili Recaro. Per chi riuscirà a fare suo uno dei 200 esemplari, però, il sogno di possedere una Mazda MX-5 esclusiva diventa realtà.