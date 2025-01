Kena Mobile apre alla grande il 2025: 100 GB a meno di 5 euro

Kena Mobile, il gestore virtuale di TIM, propone una nuova offerta pensata per chi cerca una soluzione economica ma completa. La Smart 100 è disponibile per chi passa a Kena da Iliad o altri operatori virtuali e sarà attivabile fino al 1 gennaio 2025.

Con un costo di 4,99€ al mese, l’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ;

; 100 GB di traffico dati in 4G, con una velocità massima di 60 Mbps.

C’è davvero poco di così competitivo in giro per il panorama mobile, per cui potrebbe essere la volta buona per scegliere Kena.

Vantaggi della Smart 100 di Kena Mobile

La Smart 100 non si limita a un prezzo competitivo. Ci sono oltre ai contenuti anche altre soluzioni che possono tornare molto utili e che sono certamente un punto di forza:

Primo mese gratuito : i nuovi clienti potranno testare l’offerta senza alcun costo per il primo mese;

: i nuovi clienti potranno testare l’offerta senza alcun costo per il primo mese; Consegna gratuita della SIM : sia che si scelga la spedizione a casa sia il ritiro presso un negozio autorizzato, non ci saranno spese aggiuntive;

: sia che si scelga la spedizione a casa sia il ritiro presso un negozio autorizzato, non ci saranno spese aggiuntive; Nessun vincolo o costi nascosti: Kena Mobile garantisce la trasparenza e la semplicità che contraddistinguono tutte le sue offerte.

Per chi è pensata l’offerta di Kena

La Smart 100 è ideale per chi utilizza molto i dati mobili e cerca una tariffa economica per navigare, chiamare e inviare SMS senza preoccupazioni. È rivolta esclusivamente a chi proviene da Iliad o operatori virtuali, quindi non è disponibile per clienti TIM, Vodafone o WindTre.

Come attivare l’offerta di Kena Mobile

È davvero semplice attivare questa offerta in quanto basta solo andare sul sito ufficiale di Kena ed effettuare tutto il processo. È tutto molto semplice e veloce, con pochi passaggi che bastano a scegliere questo nuovo gestore per chi non lo possiede. I vantaggi, come detto, sono davvero tanti, a partire dai costi che restano contenuti fino ad arrivare a quel che l’offerta in sé offre.