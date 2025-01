Se siete entrati in possesso di uno smartphone in grado di utilizzare la collettività 5G sicuramente ora ciò di cui avete bisogno è una promozione che metta a disposizione la connettività di ultima generazione, il mercato della telefonia italiana include vari possibilità da questo punto di vista, i provider disponibili infatti hanno un catalogo di offerte davvero vario che permette agli utenti di scegliere la promo più adatta alle loro esigenze.

Un operatore che sicuramente merita la vostra attenzione è ho mobile, Quest’ultimo proprio da poco ha attivato la connettività 5G e nel farlo ovviamente lanciato delle promozioni ad hoc per l’occasione, una di queste nello specifico garantisce non solo la connessione dati di ultima generazione ma anche delle caratteristiche in grado di offrire un’esperienza d’uso davvero senza precedenti, scopriamo insieme di cosa si tratta e il prezzo da pagare ogni mese.

Tutto ciò che serve

La promozione in questione garantisce a 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G uniti a minuti ed SMS illimitati verso tutti, nello specifico dovete prestare però attenzione al costo di attivazione che equivale a 2,99 € ma solo se effettuerete la portabilità da uno dei seguenti operatori telefonici virtuali:

In caso contrario, invece, il costo salirà a 29,90 € vanificando di fatto la convenienza della promozione, dunque prima di procedere all’attivazione che potete effettuare comodamente online dal sito ufficiale dell’operatore vestito di viola, assicuratevi di rispettare queste caratteristiche e ovviamente di possedere uno smartphone 5G in modo da sfruttare il massimo della velocità attualmente disponibile sul mercato.