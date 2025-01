Realme GT 6 è uno smartphone di fascia media, lanciato sul mercato nel corso del 2024, che può raggiungere in egual misura ottime prestazioni generali, pur mantenendo un livello di risparmio quasi unico nel proprio genere. Tutto ha inizio con dimensioni di 162 x 75,1 x 8,6 millimetri di spessore, ed un peso di 199 grammi, per riuscire in questo modo a godere di una portabilità comunque più che bilanciata.

Il display è da 6,78 pollici di diagonale, un LTPO AMOLED con risoluzione di 1264 x 2780 pixel, che si affida ad una densità di pixel di 450 ppi, ma anche un refresh rate esteso fino a 120Hz, oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico è perfettamente rappresentato da sensori più che bilanciati per la fascia di prezzo, raggiungendo per la precisione 50 megapixel per il principale, 50 megapixel per l’ultragrandangolare, ed anche un effetto bokeh da 8 megapixel.

Realme GT 6: nuovo sconto da pazzi su Amazon

Il Realme GT 6 risulta essere facilmente acquistabile da tutti gli utenti, se considerate che comunque già di base avrebbe un listino di 699 euro, ma che allo stesso tempo negli ultimi 30 giorni era stato ridotto a 499,99 euro, fino a scendere oggi a soli 448,99 euro. Il prodotto è completamente no brand con garanzia di 24 mesi. Premete questo link per l’acquisto.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8s, un top di gamma a tutti gli effetti con frequenza di clock che raggiunge i 3GHz, che viene affiancato dalla presenza di GPU Adreno 735. La connettività, oltre al 5G, è rappresentata dal WiFi 6 dual-band, passando per bluetooth 5.4 con supporto a A2DP, USB type-C 2.0, ma anche sensore ad infrarossi, chip NFC e GPS per individuare la posizione in tempo reale sulla mappa. La batteria è molto grande, da 5500mAh.