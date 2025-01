Uno dei prezzi più bassi e convincenti è stato applicato da Amazon direttamente sul Samsung galaxy A16, uno smartphone che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, garantendo a tutti gli effetti prestazioni che superino di gran lunga le più rosee aspettative per i singoli consumatori.

Il dispositivo in questione si ritrova a disporre di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, ma anche densità di 385 ppi, per un pannello AMOLED di ottima qualità che viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate fino a 90Hz. Sotto il cofano si può trovare un processore MediaTek, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, con alle spalle 6GB di RAM e 256GB di memoria interna, che fortunatamente può essere incrementata con l’ausilio di una microSDXC.

Samsung Galaxy A16: occasione da non perdere su Amazon

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy A16 non potrebbe essere più ridotta, a conti fatti gli utenti si ritrovano a dover pagare solamente 145,99 euro, con un risparmio del 30% sul listino di 209,99 euro, senza modifiche particolari in termini di condizioni di vendita, è quindi uno smartphone no brand con alle spalle la garanzia di 2 anni. Ordinatelo premendo questo link.

Osservando meglio da vicino il comparto fotografico, possiamo notare la presenza di ben tre sensori differenti: principale da 50 megapixel, ottimo per la realizzazione della maggior parte degli scatti, passando poi verso un ultragrandangolare da 5 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. Nella parte anteriore si trova un sensore da 13 megapixel, con apertura F2. Lo smartphone offre connettività WiFi 802.11 ac, con bluetooth 5.3 e USB type-C 2.0 (senza uscita video) nella parte inferiore, senza dimenticarsi di chip NFC e GPS. La batteria è un componente da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida.