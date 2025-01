Se stai cercando una connessione internet domestica ultraveloce e affidabile, Fastweb offre soluzioni ideali per soddisfare ogni esigenza. La promo Fastweb Casa Light rappresenta un’opzione vantaggiosa sia in termini di prestazioni che di prezzo. A soli 27,95€ mensili, è possibile ottenere una connessione in fibra ottica di ultima generazione. Inoltre, se si decide di abbinare anche l’offerta mobile Fastweb, il costo mensile scende a 23,95€. Un opzione da non sottovalutare.

Fastweb per la fibra ultraveloce: ecco i dettagli

La promo include diversi vantaggi. Tra cui l’attivazione gratuita del servizio e l’accesso illimitato a Internet con velocità in fibra ultraveloce. A ciò si aggiunge anche la possibilità di seguire i corsi formativi della Fastweb Digital Academy. Quest’ultimi sono pensati per fornire competenze digitali aggiornate. Al fine di migliorare le opportunità professionali degli utenti.

Un elemento distintivo dell’offerta è l’Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6. Il modem di ultima generazione è progettato per supportare più dispositivi allo stesso tempo. Offrendo una copertura ottimale e una navigazione fluida. Inoltre, la sicurezza online è una priorità. Il servizio include protezioni avanzate contro virus, malware, phishing e ransomware. Insieme ad altri tipi di minacce informatiche.

C’è un ulteriore vantaggio. Ovvero la possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dall’attivazione. Gli utenti possono ottenere un rimborso completo delle spese sostenute per il primo mese. Ciò permette ai nuovi clienti di provare il servizio senza alcun rischio.

Come anticipato, gli utenti possono selezionare anche una promo per la connessione mobile. A tal proposito, Fastweb propone anche un’offerta mobile con 150 GB in 5G e chiamate illimitate. Con solo 7,95€ mensili. Attivando sia l’offerta fissa che quella mobile, si può godere di uno sconto aggiuntivo sulla fibra. Opzione che rende Fastweb una delle soluzioni più competitive sul mercato. Prima di procedere è utile verificare la disponibilità della copertura nella propria zona. Per farlo, basta visitare il sito ufficiale di Fastweb.