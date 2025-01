Meta sta rivoluzionando la comunicazione globale con un nuovo sistema di traduzione chiamato Seamless. In grado di tradurre il parlato tra 36 lingue in tempo reale. Il progetto coinvolge oltre 50 esperti ed ambisce a creare un traduttore universale simile a quello immaginato in “Star Trek”. Una delle caratteristiche distintive di Seamless è la capacità di mantenere intatti tono, voce ed emozioni dell’oratore. Andando così oltre le limitazioni dei traduttori attuali. Il sistema affronta due grandi sfide. Ovvero la formalità linguistica e la scarsità di dati audio per lingue meno diffuse. Per superarle, il team si è ispirato al matematico Warren Weaver. Il quale già nel 1949 teorizzò l’idea di un linguaggio universale.

Meta: tecnologia all’avanguardia e nuove prospettive

Il punto di svolta è rappresentato da SONAR. Uno spazio vettoriale multidimensionale che combina dati vocali e testuali di diverse lingue, trattandoli come un’unica entità. Questa innovazione ha permesso di generare automaticamente grandi quantità di dati. Tutti fondamentali per migliorare la traduzione anche per lingue con poche risorse disponibili. Grazie a questi progressi, Meta sta gettando le basi per un futuro in cui le barriere linguistiche potrebbero diventare un ricordo.

Al centro del progetto c’è SEAMLESSM4T v2, il modello più avanzato sviluppato finora. Tale sistema consente traduzioni parlato-parlato, testo-testo e persino la conversione tra parlato e testo in decine di lingue. Le sue prestazioni superano i traduttori a cascata del 23% nelle traduzioni parlato-parlato. Mentre dell’8% in quelle parlato-testo, secondo gli standard di settore. Ma non finisce qui. Meta infatti ha lanciato anche SeamlessStreaming, per traduzioni in tempo reale. Oltre che SeamlessExpressive, che riproduce le caratteristiche vocali originali come tono e ritmo. Quest’ultimo, al momento, supporta solo inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ma rappresenta comunque un passo importante verso il traduttore universale.

Ad ogni modo, malgrado l’assenza di un sistema completamente integrato, i risultati ottenuti dimostrano che l’IA può abbattere le barriere linguistiche. Fino a migliorare l’accessibilità e la comunicazione mondiale. Resta ancora un bel po’ di strada da fare per ampliare il numero di lingue supportate e unificare tutte le funzionalità in un unico strumento. Ma il potenziale di Seamless è già evidente.