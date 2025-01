Se siete interessati a sottoscrivere una nuova promozione telefonica e desiderate avere tutto il meglio che il mercato attuale della telefonia ad offrire sicuramente un provider da considerare e Fastweb, l’operatore tinto di giallo vanta infatti in Italia un nome decisamente autorevole grazie ai propri servizi sempre al passo con i tempi e con costi di gestione davvero competitivi, l’operatore telefonico in questione infatti offre da tantissimi anni promozioni davvero ottime con costi pensati per venire incontro alle esigenze di tutti, come se non bastasse recentemente la sua rete Internet dati è stata eletta per la quarta volta la più veloce d’Italia.

Di conseguenza è facile intuire come Fastweb punti fortemente sulla propria connettività dati e non a caso la connettività 5G è presente in tutte le sue promozioni, dunque se siete in possesso di uno smartphone che supporta tale tecnologia, ovviamente Fastweb rappresenta una delle migliori scelte che potete fare, ecco che oggi vi parliamo di una promozione che potrebbe dunque risultare interessante ai vostri occhi.

Tutto incluso

La promozione di cui vi parliamo oggi garantisce a soli 9,95 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 100 SMS verso tutti, la promozione ha un costo di attivazione di 10 € il quale include al proprio interno il costo della Sim o della eSIM e nel caso la spedizione della Sim fisica direttamente a casa vostra, l’attivazione può essere effettuata direttamente online sul sito ufficiale di Fastweb tramite l’accesso autenticato via SPID.

Nel caso dunque foste interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Fastweb per poi procedere all’attivazione con pochi semplici clic, potrete scegliere se attivare tramite la pagina ufficiale della promozione oppure tramite la ricezione di una chiamata da parte di un operatore Fastweb che sarà totalmente gratuita e senza nessun tipo di costo aggiuntivo.