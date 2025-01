Sono tanti i marchi automobilistici che puntano a conquistare gli utenti portando sul mercato modelli che si contraddistinguono grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra i tanti, però, l’azienda rumena produttrice di veicoli sta ottenendo un successo del tutto inaspettato in Europa. Non a caso, nel corso del 2024, Dacia è riuscita a registrare un numero di vendite del tutto importante.

Secondo i dati diffusi, il marchio rumeno ha registrato una crescita del 2,7% nelle vendite di veicoli nel 2024. Un 2,7% che in numeri si traduce in 676.340 unità, ma il dato più importante riguarda il numero di vendite registrato a partire dal 2004. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito ai risultati ottenuti da Dacia.

Dacia: ottimi i risultati ottenuti nel 2024 ma non solo

Una strategia pensata nei minimi dettagli sta permettendo al marchio automobilistico Dacia di conquistare un gran numero di utenti in tutta Europa. Nuovi modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che per una serie di caratteristiche attirano l’attenzione degli utenti.

Come anticipato in apertura, Dacia è riuscito a registrare una crescita pari al 2,7% nelle vendite di veicoli nel 2024. Nello specifico, un totale di 676.340 unità e superando i 9 milioni di veicoli venduti dal 2004 ad oggi. Un risultato che non può che rendere il marchio rumeno del tutto soddisfatto del traguardo raggiunto nel corso degli anni in un mercato sempre più vasto e ricco di proposte.

Non a caso, Dacia ha ottenuto quote di mercato record in Europa. Dati che parlano chiaro poiché si tratta di un 3,9% nel segmento autovetture e veicoli commerciali e di un 4,5% nel segmento autovetture. Per quanto riguarda invece le vendite ai privati, il marchio si posiziona al terzo posto in Europa, con una quota di mercato dell’8,2%.

A consentire di raggiungere ottimi risultati sono soprattutto quattro modelli, ovvero la Sandero che con 309.392 unità vendute (+14,5% rispetto al 2023), si conferma il veicolo più venduto in Europa; la Duster con 215.024 unità vendute e la Jogger con 96.440 unità (+2,4%).