La casa automobilistica Dacia continua a conquistare nuovi utenti grazie ai modelli portati sul mercato. Non a caso, infatti, la Sandero continua ad essere la vettura preferita dagli utenti tanto da diventare uno dei modelli più venduti. Grazie al successo raggiunto finora dall’azienda le strategie future puntano ad un ulteriore miglioramento.

Non a caso, infatti, sembrerebbe che tra i progetti futuri di Dacia ci sia proprio quello di lavorare sull’ampliamento della gamma delle motorizzazioni attualmente disponibile della Sandero. E’ probabile dunque che presto vedremo sul mercato una versione con powertrain Full Hybrid. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sul futuro progetto di Casa Dacia.

Dacia Sandero: al lavoro su una versione full hybrid

La Sandero continua a riscontrare un gran successo tra gli utenti di tutta Europa e il marchio punta a raggiungere ulteriori successi. Come anticipato in apertura, infatti, il marchio punta a portare sul mercato una versione con powertrain Full Hybrid.

Una novità del tutto importante che arriva direttamente dal CEO, Denis le Vot. Lo stesso CEO ha inoltre confermato che per la Sandero in futuro ci sarà anche la motorizzazione Hybrid 140. Come attirare l’attenzione degli utenti se non con una notizia cosi importante?

Nonostante tali dichiarazioni, nel corso dell’intervista rilasciata, il CEO di Dacia ha fatto a meno di rilasciare informazioni riguardanti il lancio della motorizzazione full hybrid. Nonostante ciò, non mancano le ipotesi che sono state effettuate sulla base dell’arrivo sul mercato, nel corso del 2027, della generazione elettrica che Dacia. L’ipotesi, dunque, è che la versione Hybrid 140 possa arrivare già nel corso del 2025 congiuntamente ad un restyling. Naturalmente mancano dettagli e informazioni anche per quanto riguarda i prezzi di una nuova versione. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte dello stesso costruttore. Nel frattempo Dacia Sandero continua ad essere tra le vetture preferite grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo.