Recentemente la nota azienda californiana ha fatto parlare di sé grazie alla presentazione ufficiale delle nuove schede video appartenenti alla famiglia RTX 50, tutta la presentazione è stata caratterizzata da un effetto wow legato all’incredibile resa in termini di fps delle schede in questione, a distanza però di qualche giorno è arrivato il momento di tirare le somme guardando meglio questi dati per quello che sono, ciò si può fare analizzando le prestazioni in ruster della RTX 5070 che, a detta di Nvidia, dovrebbe essere in grado di battere senza troppi problemi la precedente top di gamma, la 4090, in termini teorici e così ma in termini pratici assolutamente no.

La RTX 4090 è più potente ma fa meno Fps

prima di spiegarvi quello di cui vi stiamo parlando, è utile fare una considerazione, le prestazioni in ruster sono in termini pratici diverse dalle prestazioni in termini di resa di frame per secondo, le prime infatti equivalgono alla potenza bruta del chip grafico presente nella scheda grafica e dunque equivalgono al numero di frames prodotti senza utilizzare nessun tipo di tecnologia ma solo tramite il rendering dell’immagine, gli fps totali però derivano non solo da questo tipo di potenza, ma anche da tutto il resto delle tecnologie presenti nella scheda che aiutano quest’ultima a generare più immagini rispetto a quelle prodotte normalmente, di conseguenza l’ultima nata di Nvidia batte la precedente top di gamma dal momento che gode di tecnologie più avanzate per la generazione degli FPS, pur non avendo una potenza bruta paragonabile a quella della 4090.

Effettivamente dati alla mano emerge che la RTX 5070 super di un 20% la 4070 in termini di potenza bruta ma non arriva alla 4090, a giocare un ruolo fondamentale è la tecnologia multi frame generation che consente di generare tre frame con IA per ognuno renderizzato, della quale però la 4090 non gode, di conseguenza, pur essendo quest’ultima più potente in termini di prestazioni, pure non riesce ad arrivare alla sorellina minore dell’ultima generazione, proprio per la mancanza di questa tecnologia presente a bordo della RTX 5070.

Nello specifico, tutte le schede di ultima generazione offrono in termini di potenza bruta un aumento delle prestazioni di circa il 30% rispetto alla generazione precedente, a fare la differenza dunque è soprattutto il DLSS4.