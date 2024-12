L’intelligenza artificiale integrata nei dispositivi Apple e Samsung non soddisfa le aspettative di molti utenti. Secondo un’analisi recente, le funzioni AI proposte da Siri e da Bixby, così come le novità annunciate da Apple Intelligence e Galaxy AI, non riescono ancora a competere con le soluzioni più avanzate offerte da aziende rivali.

Apple e Samsung: le limitazioni delle attuali soluzioni AI

Apple e Samsung hanno cercato di migliorare le capacità dei loro assistenti vocali e sistemi di intelligenza artificiale con aggiornamenti recenti. Apple ha presentato Apple Intelligence, una piattaforma AI che promette funzioni più integrate per migliorare l’esperienza utente. Samsung ha invece introdotto Galaxy AI, focalizzandosi su funzioni contestuali, come suggerimenti automatici e assistenza personalizzata.

Nonostante queste novità, gli utenti lamentano ancora risposte poco precise, un contesto limitato e difficoltà nell’interagire con richieste complesse. Siri e Bixby continuano a essere percepiti come meno performanti rispetto ad altri sistemi, come Google Assistant e Alexa, che dominano il mercato grazie a una maggiore flessibilità e precisione.

La personalizzazione rappresenta una delle maggiori sfide per entrambe le aziende. Apple ha introdotto nuove capacità per Siri, come il completamento automatico dei comandi e l’adattamento delle risposte basato sull’uso quotidiano. Samsung ha cercato di migliorare Bixby con una maggiore integrazione nell’ecosistema Galaxy, includendo supporto per dispositivi domestici connessi.

Tuttavia, queste funzioni non sembrano soddisfare appieno i bisogni degli utenti. Molti preferiscono soluzioni in grado di comprendere richieste più articolate e offrire risposte che si adattano meglio alle diverse esigenze.

La competizione con aziende come Google e Amazon spinge Apple e Samsung a cercare di colmare il divario tecnologico. Google Assistant, per esempio, continua a essere il preferito grazie a una comprensione naturale del linguaggio e a un supporto ampio per applicazioni di terze parti. Amazon Alexa, dal canto suo, si distingue per la vasta compatibilità con dispositivi smart home e la possibilità di eseguire compiti complessi.

Apple e Samsung stanno investendo in nuove tecnologie per rendere l’intelligenza artificiale più efficace. Tuttavia, gli utenti chiedono risposte più precise, interazioni più naturali e una maggiore utilità pratica. La strada per competere con i principali attori del settore AI appare ancora lunga.