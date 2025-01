L’introduzione di Apple Intelligence ha rappresentato un passo importante per Cupertino nel settore dell’AI. Con tale funzione, l’azienda punta a soluzioni completamente integrate nei dispositivi. Inizialmente Apple Intelligence ha attirato l’entusiasmo di molti. Eppure, sembra che il suo arrivo non abbia portato ad un aumento delle vendite di iPhone. Secondo quanto emerso, molti utenti non percepiscono un valore concreto in tali funzionalità. Quest’ultime vengono ritenute poco utili o non sufficientemente rivoluzionarie per giustificare l’acquisto di un nuovo dispositivo.

Apple Intelligence: cosa non convince gli utenti?

Secondo le analisi di Ming-Chi Kuo, gli utenti non sono incentivati ad aggiornare i loro iPhone per usufruire delle nuove funzioni AI. Strumenti come Genmoji o la funzione di riassunto testi, anche se innovativi, vengono percepiti come curiosità tecnologiche. E non elementi in grado di trasformare radicalmente l’esperienza d’uso. Inoltre, la concorrenza, come OpenAI con ChatGPT, continua ad evolversi rapidamente. Offrendo maggiore flessibilità rispetto alla soluzione completamente locale di Cupertino.

Un ulteriore ostacolo alla diffusione di Apple Intelligence è la sua limitata disponibilità linguistica e geografica. Al momento, le funzionalità, infatti, sono fruibili solo in inglese. Tale limite potrebbe rallentare ulteriormente l’adozione da parte degli utenti internazionali. Un fattore che contribuisce fortemente alle criticità riscontrate.

Secondo quanto emerso, Apple Intelligence sembra essere ancora un progetto in fase di sviluppo. Sembra dunque orientato a future evoluzioni, e non sull’offrire un immediato valore aggiunto. Apple ha cercato di stimolare l’interesse verso Apple Intelligence attraverso campagne pubblicitarie mirate. Eppure, le funzionalità presentate non sembrano sufficienti. Gli utenti non risultano convinti e non intendono aggiornare i propri dispositivi. Rimane da vedere se il rilascio di un Siri avanzato, previsto nei prossimi mesi, riuscirà a rilanciare l’interesse. Inoltre, l’introduzione di aggiornamenti utili, come l’aggiunte di nuove lingue, potrebbe contribuire in tal senso. Non resta che attendere e scoprire quale sarà l’evoluzione di Apple Intelligence.