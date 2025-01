La casa automobilistica Alfa Romeo, grazie alla presentazione di nuovi modelli, è riuscita nel corso degli ultimi anni a conquistare un gran numero di acquirenti. Non a caso, conosciamo tutti questo costruttore poiché molto attento alle richieste del mercato e, di conseguenza, alle esigenze di diverse tipologie di utenti. Con l’arrivo del nuovo anno, Alfa Romeo si avvicina sempre di più al debutto della sua nuova Stelvio.

Un SUV che è riuscito a conquistare tantissimi utenti grazie a prestazioni eccellenti e design ricercato. Ora giunge alla seconda generazione con un look tutto nuovo e proposto in versione completamente elettrica, almeno inizialmente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli su una serie di render che sono stati diffusi nelle scorse ore.

Alfa Romeo Stelvio: alcuni render anticipano il look

In vista del debutto di un nuovo modello c’è sempre tanta voglia di scoprire quale sarà il look che andrà a contraddistinguere il veicolo. Come anticipato in apertura, la casa automobilistica Alfa Romeo porterà al debutto nel corso del 2025 la sua nuova Stelvio. Nonostante il SUV debutterà con un nuovo look, il marchio italiano ha deciso di rimanere fedele alla propria tradizione.

La mancanza di foto spia e di dettagli ufficiali da parte della casa costruttrice non fa che aumentare l’attesa. Nelle scorse ore, però, sono stati diffusi una serie di render realizzati dal cardesign Alessandro Capriotti che tentano di anticiparne il look.

Quel che sappiamo è che la piattaforma STLA Large, alla base del nuovo modello, consentirà anche l’integrazione di motori tradizionali. Non si può escludere, pertanto, che Alfa Romeo decida anche di proporre il SUV con powertrain ibridi. Secondo quanto diffuso finora, inizialmente la nuova Stelvio sarà proposta in versione completamente elettrica con diverse opzioni. Alcune ipotesi parlano sia di versioni con un singolo motore che con doppio motore e trazione integrale.