In occasione del CES 2025 di Las Vegas, la casa automobilistica giapponese Honda ha svelato al mondo delle quattro ruote due prototipi elettrici, ovvero la Honda 0 Saloon e la Honda 0 Suv.

Un eventi ricco di novità e nuovi modelli ma non passano di certo inosservati i prototipi presentati dal costruttore di Tokyo. Secondo quanto diffuso, questi modelli arriveranno sul mercato a partire dal 2026 ma sarò possibile vederli prima su quello nordamericano e poi quello di Europa e Medio Oriente. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati finora.

Honda: al CES 2025 con i prototipi della 0 Series

Tecnologia e guida autonoma sono due dei principali elementi che andranno a contraddistinguere alcuni dei nuovi modelli della casa automobilistica Honda. Nelle scorse ore, infatti, il marchio giapponese ha svelato, in occasione del CES 2025, a tutti gli appassionati del settore automotive i prototipi che anticipano i due modelli elettrici di una nuova gamma.

Un Suv e una berlina tra le protagoniste del palcoscenico dell’evento tenutosi nei giorni scorsi a Las Vegas. Non a caso, stiamo parlando di due nuovi modelli che il costruttore giapponese ha deciso di realizzare ma che rappresentato solamente i primi due componenti di una gamma che vedremo nel corso dei prossimi anni. Gamma che saranno basati sulla stessa inedita piattaforma elettrica.

Analizzando più da vicino i dettagli, la Honda 0 Saloon si contraddistingue per un’altezza ridotta, resa possibile grazie alla presenza di un nuovo pacco batterie. Le novità principali naturalmente non si fermano qui ma riguardano anche il software. Sia su questo modello che sulla 0 Suv, la guida autonoma di Livello 3 e il nuovo sistema operativo saranno le protagoniste. Per quanto riguarda, invece, la 0 Suv si tratta di un modello di taglia media e una volta sul mercato si contraddistinguerà grazie a tecnologie avanzate come sensori giroscopici tridimensionali.

Sia la 0 Saloon e la 0 Suv porteranno al debutto il sistema operativo di nuova generazione denominato Asimo, ma non solo. Non mancherà a bordo un sistema di Livello 3. Non ci resta che attendere l’arrivo sul mercato di questi interessanti modelli a marchio Honda.