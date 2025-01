Dal 15 gennaio 2025, WindTre ha introdotto un cambiamento importante nelle sue offerte GO 150S 5G e GO 150 S5G Easy Pay. Questi piani erano disponibili per i clienti che passano da operatori virtuali. Quali Tiscali, Spusu, Optima Mobile e Vianova Mobile. In più prevedevano un costo di attivazione gratuito. Ora però, è stato introdotto un costo di attivazione pari a 2,99€ per entrambe le versioni. Sia quella con addebito su credito residuo che quella su metodo di pagamento automatico (conto corrente o carta di credito). Le offerte restano comunque molto competitive. Infatti al costo di 6,99€ al mese, esse includono minuti illimitati verso numeri nazionali, 50 SMS e 150GB di traffico internet in 5G.

Per i clienti che attivano la versione Easy Pay, l’importo di attivazione è ridotto rispetto ai 49,99€ previsti. A condizione che la SIM resti attiva per almeno 24 mesi.

WindTre: le alternative per altri operatori e novità per il 5G

WindTre mantiene un’offerta differente per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce, con piani come GO 150 XS 5G. Questa opzione, al costo di 5,99€ al mese, offre minuti illimitati, 50SMS e 150 GB di dati 5G, con un costo di attivazione di 3,99€. Allo stesso modo, chi proviene da Lycamobile o altri operatori virtuali può accedere a offerte come GO 75 XS. La quale propone 75GB a 5,99€ al mese, in tecnologia 4G.

Invece, per chi cerca una soluzione senza limiti di dati, WindTre propone GOUnlimited 100 Easy Pay. Tale opzione garantisce 100GB in 5G Full Speed al mese, seguiti da traffico illimitato a 10Mbps, per 9.99€ mensili.

L’operatore ha anche introdotto GO150 LimitedEdition5G EasyPay, disponibile nei punti vendita dal 9 gennaio 2025, al costo di 9,99€ al mese. Il servizio è compatibile con offerte di convergenza come Luce & Gas, che permettono di ottenere giga illimitati. Ma le soluzioni non terminano qui. Se siete interessati ad altre offerte vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.