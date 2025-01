Molti clienti Postemobile si trovano a fare i conti con una novità che potrebbe rivelarsi spiacevole. La compagnia, parte del gruppo Poste Italiane e apprezzata per la sua continua espansione nel mercato della telefonia mobile, ha introdotto una misura che riguarda i limiti di traffico dati. Ovvero, quando i giga inclusi nei pacchetti si esauriscono, la navigazione viene automaticamente sospesa. Per continuare a usufruire del servizio internet, è necessario attivare l’opzione “Giga Extra”. La quale consente di ottenere 1GB in più al costo di 1,99€. Ma il traffico extra resta disponibile solo fino al successivo rinnovo dell’offerta sottoscritta.

Questa decisione, finalizzata a evitare che i clienti si trovino a pagare costi non previsti, ha generato pareri contrastanti. Da un lato, protegge gli utenti da addebiti indesiderati. Dall’altro, introduce un meccanismo che potrebbe risultare limitante. Soprattutto per chi non è abituato a monitorare costantemente il proprio consumo di dati.

PosteMobile: un’opzione utile, ma che divide i clienti

L’attivazione dell’opzione “Giga Extra” di PosteMobile è semplice e può essere effettuata in diversi modi. Si può utilizzare l’app Postepay, o inviare un SMS al numero 4071160 con il testo “SI GIGAEXTRA”. Oppure contattare il Servizio Fai da Te al 40.12.12, telefonare all’Assistenza Clienti al 160 o accedere alla propria Area Personale sul sito. Per chi ne avesse necessità, è anche possibile acquistare più giga contemporaneamente. Ciò in base alle proprie esigenze di navigazione.

Ad ogni modo, nonostante questa varietà di opzioni, molti clienti percepiscono la misura come un onere economico aggiuntivo. La possibilità di dover sostenere costi extra per il traffico dati rappresenta per alcuni una limitazione. In un mercato in cui la trasparenza e l’offerta di soluzioni convenienti sono sempre più determinanti, Postemobile rischia quindi di alienarsi una parte della clientela più sensibile al controllo delle spese.

Questa strategia potrebbe avere implicazioni a lungo termine sulla percezione del marchio. Resta da capire se i clienti apprezzeranno la flessibilità offerta dall’opzione “Giga Extra”. Oppure se, al contrario, vedranno in essa una scelta poco vantaggiosa.