In questi ultimi giorni, Microsoft ha distribuito i consueti aggiornamenti per Windows 10 e 11. Un appuntamento che si ripete ogni secondo martedì del mese e conosciuto come Patch Tuesday. Queste ultime sono state identificate dai codici KB5049981 per Windows10 e KB5050009 o KB5050021 per Windows11. Ognuno progettato per migliorare la sicurezza e risolvere eventuali bug di sistema. Questa volta però, sembra che non tutto sia filato liscio. Pare infatti che siano emerse alcune incompatibilità che coinvolgono software utilizzati in ambito aziendale. Come il Session Recording Agent di Citrix.

Windows 10 e 11: incompatibilità con OpenSSH e Citrix, gli effetti sui sistemi aziendali

Secondo Microsoft, l’installazione degli aggiornamenti sembra inizialmente completarsi senza problemi. Solo dopo il riavvio necessario per finalizzare il processo, compare un messaggio d’errore che causa la disinstallazione automatica della patch. Il problema riguarda in particolare la versione 2411 dell’applicazione di Citrix, rilasciata lo scorso mese. Citrix, azienda specializzata in virtualizzazione e cloud computing, ha reagito prontamente. Ha infatti pubblicato una guida dettagliata per risolvere il problema. La soluzione consiste nel disattivare temporaneamente il software interessato durante l’aggiornamento del sistema operativo. Tale operazione può essere eseguita manualmente o utilizzando strumenti come PowerShell o il Prompt dei comandi.

Di fronte a questa situazione i responsabili IT sono invitati a seguire le indicazioni fornite da Citrix e Microsoft per garantire aggiornamenti sicuri. La disattivazione temporanea del software critico durante il processo di aggiornamento rappresenta una soluzione immediata. Ma resta da vedere se Microsoft rilascerà ulteriori correzioni. Intanto, si consiglia di monitorare i documenti ufficiali di supporto per eventuali sviluppi.

Gli aggiornamenti di gennaio confermano quindi l’importanza di una gestione dettagliata di ogni tipo di aggiornamento. Specialmente in contesti in cui software di terze parti interagiscono con il sistema operativo. Insomma, tale situazione sottolinea, ancora una volta, la necessità di test approfonditi prima di sviluppare e diffondere upgrade su larga scala.