Microsoft ha deciso di puntare sul 2025 come anno chiave per trasformare l’esperienza dei PC grazie a Windows 11. Il sistema operativo, lanciato oltre tre anni fa, non ha ancora raggiunto una diffusione importante. Ma il termine del supporto a Windows10 previsto per il 14 ottobre 2025 potrebbe accelerarne l’adozione. Secondo Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo di Microsoft, l’obiettivo è chiaro. Ovvero spingere le persone a rinnovare i propri dispositivi con nuovi modelli dotati di funzionalità avanzate. Come i PC Copilot+, progettati per sfruttare al meglio le potenzialità dell’AI.

Windows 11: resistenze e sfide del mercato tecnologico

I dati forniti da Microsoft dipingono un quadro ambizioso. I nuovi PC Copilot+ promettono prestazioni impressionanti. Essi sono fino al 58% più veloci rispetto al MacBook Air M3 di Apple e ben cinque volte più rapidi rispetto ai computer con cinque anni di anzianità. In più, offrono un aumento del 47% nelle capacità legate all’IA. Questi miglioramenti sono pensati per convincere tanto i consumatori quanto le aziende. Secondo alcune ricerche, infatti, l’80% delle imprese e il 70% dei consumatori prevede di sostituire i propri device entro il 2025. Un’opportunità fondamentale per Windows 11.

Nonostante l’entusiasmo di Microsoft, le statistiche mostrano un’adozione di Windows 11 ancora limitata. Alla fine del 2024, Windows10 dominava il mercato con una quota del 63%. Mentre Windows 11 si fermava ancora al 34%. La strada per il successo non appare quindi priva di ostacoli. A tal proposito, un’indagine condotta da Canalys ha rivelato che il 31% dei partner di canale non intende vendere PC Copilot+ nel 2025. Segnalando così una certa riluttanza ad abbracciare le nuove tecnologie.

Nel frattempo, Canalys prevede che i computer con funzionalità legate all’intelligenza artificiale rappresenteranno il 20% del mercato entro il terzo trimestre del 2024, con Windows a guidare questa rivoluzione. Mehdi ha dichiarato che Windows11 offre esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno. Ovvero capacità avanzate di IA e un alto livello di sicurezza. Per Microsoft, il 2025 sarà quindi un anno fondamentale per costruire il futuro dell’informatica.