Un pericolo costante a cui tutti gli utenti sono esposti ogni giorno è rappresentato dalle truffe online, ad aggravare il tutto purtroppo però ci hanno pensato nuovamente i truffatori che adesso come mezzo di comunicazione hanno iniziato ad utilizzare il noto social di messaggistica istantanea WhatsApp, tantissime persone infatti stanno ricevendo strani messaggi nella loro casella WhatsApp mandati da truffatori appositamente per cercare di ottenere info sensibili o peggio ancora del denaro.

Il fenomeno è in rapida crescita e purtroppo lo sa bene una signora di un comune italiano l’acquisto ha fatto notizia dal momento che quest’ultima purtroppo ha perso la cifra di 950 € a causa di una truffa riuscita ai suoi danni della quale si è resa conto purtroppo troppo tardi.

Inganno perfetto

La signora ha ricevuto un messaggio da un utente WhatsApp che si è spacciato per sua figlia, quest’ultimo ha condiviso le coordinate di una carta Postepay con la richiesta di ricevere una ricarica che la signora ha effettuato prontamente pari alla cifra per l’appunto di 950 €, quest’ultima era convinta di parlare con sua figlia e non ha fatto troppo caso al versamento, solo in un secondo momento si è resa conto di essere stata raggirata quando ormai la cifra era perduta, ha proceduto a effettuare la denuncia presso i carabinieri i quali ora stanno indagando sull’accaduto per cercare di risalire agli autori della truffa.

Ancora una volta, questo esempio fa da monito a tutti gli utenti a prestare attenzione quando navigano online o quando vengono contattati tramite i vari social disponibile al giorno d’oggi dal momento che il rischio di cadere in un pericolo come questo è davvero elevatissimo, purtroppo le truffe online si stanno diffondendo a macchia d’olio colpendo un sempre crescente numero di utenti ignari del rischio che corrono, ricordatevi che restare aggiornati è la chiave per proteggersi al meglio.