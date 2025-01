Oggi gli utenti possono acquistare su Amazon un Apple iPad di ottima qualità ad un prezzo incredibilmente conveniente, infatti la spesa che si ritrovano a dover sostenere per il suo acquisto equivale a soli 349 euro, sempre considerando la variante base dello stesso ottimo dispositivo dell’azienda di Cupertino, appartenente alla decima generazione.

La variante in oggetto presenta due caratteristiche principali importanti: il collegamento alla rete è possibile solo tramite WiFi, ciò significa che non presenta lo slot per l’inserimento della SIM, né comunque supporta l’eSIM, sarà sempre necessario disporre di una rete wireless disponibile. In parallelo, il quantitativo di memoria interna a disposizione è di 64GB, da notare che questi non possono essere incrementati in alcun modo, di conseguenza resteranno gli stessi per tutta la “vita” dello stesso dispositivo.

Aprite il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon con i codici sconto gratis ed i prezzi migliori di oggi, vi aspettano gli sconti più interessanti.

Apple iPad: una promozione inaspettata su Amazon

Volete acquistare un Apple iPad spendendo relativamente poco? siete nel posto giusto, oggi su Amazon vi aspetta una delle migliori promozioni di sempre, con la possibilità di spendere solamente 349 euro per l’acquisto della variante che vi abbiamo indicato nell’articolo. Il listino di 409 euro è solamente un lontano ricordo, con lo sconto del 15%, applicato in modo completamente automatico da parte di Amazon a questo link.

Osservando la pagina linkata poco sopra, potreste notare essere presenti varie colorazioni, ci teniamo a ricordare che potrebbero presentare prezzi differenti, e di conseguenza non essere acquistabili alla cifra indicata direttamente nell’articolo stesso. Il display resta essere sempre da 10,9 pollici di diagonale, un Liquid Retina con True Tone, il quale viene affiancato dalla presenza del chip A14 Bionic, una CPU 6-c0re con GPU 4-core ed un comparto fotografico con, nella parte posteriore, un sensore da 12 megapixel e scatti di qualità.