Sony WH-CH520, un codice che va ad identificare uno dei prodotti iconici dell’azienda nipponica, un paio di cuffie over-ear di ottima qualità, che però presentano un prezzo di vendita tutt’altro che elevato, dovete considerare che possono essere acquistate con un esborso finale di soli 30 euro, mantenendo intatte ed inalterate le prestazioni generali.

Una delle caratteristiche che maggiormente attrae gli utenti è la cosiddetta connessione multipoint, ovvero la possibilità di collegare simultaneamente le cuffie a più dispositivi, per ricevere dati ed informazioni da entrambi nello stesso istante (ad esempio musica da uno e chiamate dall’altro). Sono cuffie completamente wireless, e come tali presentano una batteria interna che può raggiungere una autonomia fino a 50 ore complessive, con ricarica tramite la porta USB-C.

Sony WH-CH520: il prezzo è di 30 euro su Amazon

Cercare di risparmiare sull’acquisto di un prodotto così tanto economico è sempre rischioso, tuttavia Amazon ha pensato proprio a tutto e tutti, con la promozione del 15% applicata in automatico direttamente nella pagina di riepilogo, che porta in questo modo l’utente a non dover più spendere il prezzo mediano di 39 euro, ma ben 32,99 euro. Premete qui se lo volete acquistare.

Uno dei suoi più grandi pregi riguarda sicuramente il supporto alla ricarica rapida, dovete sapere che collegandole alla presa di corrente anche per soli 3 minuti, potrete godere di 1,5 ore di ascolto di musica o di conversazione in chiamata. Il suono può essere facilmente personalizzato con l’ausilio dell’applicazione dedicata, disponibile sia per Android che per iOS, con il supporto al Digital Sound Enhancement Engine per ripristinare tutti gli elementi compressi, e restituire una resa che possa andare oltre la fascia di prezzo di appartenenza, cosa che riesce sapientemente a fare.