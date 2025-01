Vodafone: le Silver del 2025 sono una bomba, ecco 200 GB al mese

La volontà di Vodafone di sorprendere non si esaurisce mai. Sebbene il gestore sia nel mondo della telefonia ormai da decenni, la sua voglia di mettere in discussione ciò che ha fatto in passato è sempre altissima, ovviamente proponendo qualcosa di meglio.

Vodafone ha pertanto lanciato due nuove offerte mobili pensate per chi arriva da Iliad o altri operatori virtuali, offrendo pacchetti ricchi di giga e servizi completi a un prezzo competitivo. Le promozioni Silver 100 e Silver 150 includono minuti e SMS illimitati, con la possibilità di ottenere anche 50 GB extra gratuiti.

Cosa c’è nella Silver 100? Ecco 100 GB in 4G a 7,99 €

L’offerta Silver 100 garantisce un pacchetto completo con tutto ciò che occorre. Non mancano minuti, messaggi e giga, ma c’è anche un prezzo straordinario che in passato Vodafone non avrebbe mai proposto. Ecco i dettagli:

100 GB di traffico dati in 4G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; Prezzo mensile di 7,99 €.

Il primo mese è scontato a 5 €, rendendo l’attivazione ancora più conveniente.

Silver 150: la soluzione mobile da 150 GB in 4G a 9,99 €

Per chi necessita di ancora più giga, Vodafone propone l’offerta Silver 150 con:

150 GB di traffico dati in 4G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 200 SMS inclusi;

inclusi; Prezzo mensile di 9,99 €, con primo mese a 5 €.

Offerta destinata solo ad alcuni utenti, ci sono anche 50 giga extra

Entrambe le offerte possono essere arricchite con 50 GB extra gratuiti attivando il servizio SmartPay, che permette di ricaricare automaticamente il credito telefonico tramite conto corrente, rendendo le operazioni di pagamento più comode e sicure.

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono disponibili esclusivamente per chi passa a Vodafone da Iliad o da operatori virtuali come PosteMobile, ho. Mobile e altri.

Con minuti illimitati, fino a 200 GB in 4G e un prezzo bloccato, queste offerte si posizionano tra le soluzioni più interessanti del momento per chi cerca un piano ricco di dati e un costo fisso e trasparente.