Nuove immagini trapelate online offrono uno sguardo inedito all’atteso OPPO Find N5. Il prossimo pieghevole di punta dell’azienda. Nonostante nelle foto sia parzialmente nascosto, è possibile distinguere una colorazione porpora che ne sottolinea l’eleganza. La vera novità, però, riguarda il design del modulo fotografico posteriore. Il quale è stato completamente rivisto rispetto al precedente FindN3. Le tre fotocamere, ad esempio, sono disposte in maniera diversa. La tele periscopica occupa il foro in alto a sinistra, mentre il flash LED è posizionato in basso a destra. Questa configurazione conferma quanto già anticipato da uno schema tecnico diffuso di recente su Weibo.

OPPO sfida Honor: caratteristiche tecniche all’avanguardia e dettagli sul lancio

Secondo le indiscrezioni, OPPO Find N5 condividerà hardware e design con il prossimo OnePlus Open 2. La stretta collaborazione tra i due brand è stata nuovamente evidenziata dal noto leaker @RODENT950. Fonte solitamente affidabile quando si tratta di anticipazioni sul mercato mobile. Le immagini pubblicate amplificano così l’attesa per questo nuovo arrivo, che si candida a rivoluzionare ulteriormente il settore dei pieghevoli.

Oltre al design, un altro elemento cattura l’attenzione, lo spessore. Una delle immagini condivise online mostra il Find N5 accostato a delle monete. Un confronto che evidenzia le dimensioni ridottissime del dispositivo. Aperto, dovrebbe misurare tra 3,5 e 4mm, superando così l’attuale record detenuto dall’Honor Magic V3. Questo dato conferma l’impegno di OPPO nel migliorare l’ergonomia dei suoi dispositivi pieghevoli. Ma sottolinea anche la ricerca di un equilibrio tra prestazioni e stile.

Sul fronte hardware, il Find N5 sarà alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite. Offrirà poi una batteria da 5.900mAh, con ricarica rapida a 80W e wireless a 50W. Il comparto fotografico promette immagini di alta qualità grazie a tre sensori da 50MP ciascuno. Il principale, l’ ultra-grandangolare e il tele periscopico. L’annuncio ufficiale è atteso per febbraio, mese in cui OPPO potrebbe svelare un dispositivo destinato a diventare un punto di riferimento per l’intero settore dei pieghevoli.