Vodafone lancia una nuova offerta per la rete fissa, rivolta a coloro che desiderano una connessione stabile e performante direttamente a casa propria. Con un costo mensile di 25,90€, l’offerta include una connessione Internet senza limiti, con velocità che può raggiungere fino a 2.5 Gigabit/s, a seconda della copertura disponibile all’indirizzo indicato dall’utente. Questa proposta si distingue per la possibilità di navigare senza interruzioni e con prestazioni elevate, grazie a un sistema che ottimizza la connessione per tutti i dispositivi collegati.

Vodafone e l’imperdibile offerta di rete fissa

Un elemento fondamentale di questa offerta è il modem Wi-Fi ottimizzato, progettato per garantire la massima stabilità e prestazioni di navigazione. Grazie alla tecnologia Wi-Fi Optimizer, ogni dispositivo connesso alla rete potrà beneficiare di una connessione efficiente, ideale per gestire attività quotidiane come lavoro, studio o intrattenimento online. La stabilità della rete rappresenta un valore aggiunto significativo per chi cerca una connessione affidabile in un contesto in cui la tecnologia è sempre più al centro delle nostre vite.

Per attivare l’offerta, è previsto un costo iniziale di attivazione pari a 39,90€. Tuttavia, questo importo viene ridotto a 19,95€ se il piano viene attivato online o utilizzando il servizio “Ti richiamiamo noi“. A questo si aggiunge un costo di attivazione rateizzato, già incluso nel prezzo mensile, che ammonta a 5€ al mese per i primi 24 mesi. Una volta completato il periodo di rateizzazione, l’importo mensile rimarrà invariato. Va sottolineato che, in caso di recesso anticipato, l’utente dovrà saldare le rate residue ancora dovute.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalle chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali, un’opzione inclusa esclusivamente per chi attiva l’offerta online. Questo aspetto rende la proposta particolarmente interessante per coloro che utilizzano ancora la linea fissa per comunicazioni frequenti.

Con questa nuova offerta, Vodafone conferma il proprio impegno nel fornire soluzioni innovative e convenienti, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità e alla convenienza dei servizi.